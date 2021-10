Windows 11: Neues Betriebssystem ist für Spiele konzipiert

Microsoft hat zur Veröffentlichung von Windows 11 bekannt gegeben, dass das neue Betriebssystem auch für Gaming konzipiert und für Spiele optimiert wurde.

Microsoft verkündet: „Der große Tag ist endlich da: Die Einführung von Windows 11 hat für Nutzer auf der ganzen Welt begonnen. Das brandneue Windows 11 ist als kostenloses Upgrade für berechtigte Windows 10-PCs erhältlich und PCs, auf denen Windows 11 bereits vorinstalliert ist, werden ab sofort zum Kauf angeboten. Dank der überragenden Grafik und der erstaunlichen Geschwindigkeit sehen Spiele unter Windows 11 besser aus und spielen sich besser als je zuvor.“

Windows 11 wurde für Spiele entwickelt und bietet innovative neue Funktionen, die euer PC-Spielerlebnis auf die nächste Stufe heben wird. Wenn ihr über einen HDR-fähigen Bildschirm verfügt, aktualisiert die Auto-HDR-Funktion von Windows 11 automatisch über 1000 DirectX 11- und DirectX 12-Spiele auf High Dynamic Range, wodurch eine viel größere Bandbreite an Farben und Helligkeit dargestellt wird. Konsolenspieler kennen dies bereits von der Xbox Series X/S.

Windows 11 bietet außerdem Unterstützung für DirectStorage, eine Funktion, die erstmals auf den Xbox-Konsolen der Serie X und der Serie S eingeführt wurde. In Verbindung mit einem NVMe-Solid-State-Laufwerk und einem DirectX 12-Grafikprozessor können Spiele, die DirectStorage implementieren, von kürzeren Ladezeiten profitieren und detailliertere und umfangreichere Spielwelten darstellen.

In Windows 11 ist auch die Xbox-App integriert, mit der ihr über 100 hochwertige PC-Spiele mit Game Pass für PC (Mitgliedschaft separat erhältlich) durchsuchen, herunterladen und spielen könnt.

Das Timing könnte nicht besser sein, denn der Oktober ist der Auftakt zu den drei größten Monaten in der Geschichte von Xbox mit unglaublichen Spieleinführungen wie Age of Empires IV am 28. Oktober, Forza Horizon 5 am 9. November und Halo Infinite am 8. Dezember.

Jedes dieser Spiele wird für Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Game Pass für PC-Mitglieder vom ersten Tag an verfügbar sein! Und schließlich können Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder dank Xbox Cloud Gaming (Beta) mit der Xbox-App mehr als 100 Xbox-Konsolenspiele auf ihrem PC spielen, ohne auf einen Download warten zu müssen.

Der Fokus auf Spiele ist nur eines der vielen Highlights von Windows 11. Was Windows 11 sonst noch alles zu bieten hat, erfahren ihr im Windows Blog.