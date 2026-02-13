Windows 11: UI könnte verschiebbare Taskleiste zurückbringen

Taskleiste endlich wieder frei beweglich: Microsoft arbeitet womöglich an einem Feature‑Revival, das Nutzer seit 2021 vermissen.

Berichten zufolge plant Microsoft, in diesem Jahr eine der meistgeforderten Funktionen für Windows 11 zurückzubringen: eine verschiebbare und in der Größe anpassbare Taskleiste.

Seit dem Launch des Betriebssystems im Jahr 2021 war die Leiste fest am unteren Bildschirmrand verankert – sehr zum Ärger vieler Nutzer, die die Flexibilität früherer Windows‑Versionen vermisst haben.

Die geplante Rückkehr soll es ermöglichen, die Taskleiste wieder oben, links oder rechts zu positionieren. Zusätzlich soll sie sich freier skalieren lassen, was besonders für Ultrawide‑Monitore, Touch‑Setups und individuelle Workflows interessant ist.

Microsoft testet derzeit zahlreiche UI‑Verbesserungen für Windows 11, und die Reaktivierung dieser Funktion wäre ein deutliches Signal, dass das Unternehmen stärker auf Community‑Feedback hört.

Für viele Windows‑Veteranen wäre das Feature ein echtes Qualitäts‑of‑Life‑Comeback – und eines der größten Interface‑Updates seit Einführung von Windows 11.