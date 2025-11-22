Windows 11: Xbox Full Screen Experience startet auf PC und bringt echtes Konsolenfeeling für Windows 11

Die Xbox Full Screen Experience ist jetzt für Windows 11 Handhelds vollständig verfügbar und befindet sich zusätzlich in einer Preview-Version für Windows 11 PCs wie Laptops, Desktops und Tablets.

Auf Handheld-Geräten sorgt FSE für spürbare Performance-Optimierungen und ermöglicht es, direkt in die Xbox Oberfläche zu booten, wodurch ein deutlich konsolenähnlicher Ablauf entsteht, der Ladezeiten verkürzt und den Einstieg ins Spiel beschleunigt.

Auf Windows 11 PCs bringt die Xbox Full Screen Experience eine vollständig controllersteuerbare Benutzeroberfläche, die ein immersives und übersichtliches Vollbildmenü bietet.

Spieler können ihre gesamte Spielebibliothek durchsuchen und Titel aus führenden PC-Stores direkt starten, ohne die gewohnte Windows-Umgebung verlassen zu müssen. Ergänzt wird das System durch einen leistungsstarken Task Switcher, der euch schnellen und nahtlosen Wechsel zwischen Spielen und Apps ermöglicht. Damit rückt Microsoft das klassische Konsolenfeeling noch stärker auf den PC und schafft ein einheitliches Xbox Erlebnis über mehrere Geräte hinweg.