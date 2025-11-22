Windows 11: Xbox Full Screen Experience startet auf PC und bringt echtes Konsolenfeeling für Windows 11

Neuer Vollbildmodus für Windows 11 Handhelds und PCs sorgt für schnelleres, komfortableres Xbox Gaming!

Die Xbox Full Screen Experience ist jetzt für Windows 11 Handhelds vollständig verfügbar und befindet sich zusätzlich in einer Preview-Version für Windows 11 PCs wie Laptops, Desktops und Tablets.

Auf Handheld-Geräten sorgt FSE für spürbare Performance-Optimierungen und ermöglicht es, direkt in die Xbox Oberfläche zu booten, wodurch ein deutlich konsolenähnlicher Ablauf entsteht, der Ladezeiten verkürzt und den Einstieg ins Spiel beschleunigt.

Auf Windows 11 PCs bringt die Xbox Full Screen Experience eine vollständig controllersteuerbare Benutzeroberfläche, die ein immersives und übersichtliches Vollbildmenü bietet.

Spieler können ihre gesamte Spielebibliothek durchsuchen und Titel aus führenden PC-Stores direkt starten, ohne die gewohnte Windows-Umgebung verlassen zu müssen. Ergänzt wird das System durch einen leistungsstarken Task Switcher, der euch schnellen und nahtlosen Wechsel zwischen Spielen und Apps ermöglicht. Damit rückt Microsoft das klassische Konsolenfeeling noch stärker auf den PC und schafft ein einheitliches Xbox Erlebnis über mehrere Geräte hinweg.

26 Kommentare Added

  1. The Hills have Shice 198165 XP Grub Killer God | 22.11.2025 - 10:18 Uhr

    Sehr geil. Das ist eine riesen Sache. Vor allem weil es viel mehr ist, als einfach nur ein launcher mit Konsolenfeeling.

    1
    • DrFreaK666 175540 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 22.11.2025 - 10:39 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Hoffentlich. Bisher konnte es mich nicht überzeugen.
      Bei Steam gibt es „recently added“ bei neuen Games. Im MS Launcher nicht (oder ich habe es nicht gefunden).
      Auf der Xbox ist das ja auch kein Problem.
      Beim GOG Galaxy Launcher habe ich die Funktion allerdings auch nicht entdeckt 😅

      0
      • The Hills have Shice 198165 XP Grub Killer God | 22.11.2025 - 12:17 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Es kommt und die Vorteile sind unverkennbar.
        Am PC geht’s ja jetzt erst los damit?
        Konntest du schon testen?

        Darin liegt die Zukunft des PC Gaming. Und das ist nunmal die relevanteste Plattform im Markt.

        0
  2. Venom 19580 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 22.11.2025 - 10:52 Uhr

    Windows 11 als Konsolen feeling zu verkaufen…wieso kommt mir da das Meme Bild von Scobidoo in den Sinn wenn der Bösewicht demaskiert wird? 😀

    0
  3. AnCaptain4u 237315 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.11.2025 - 11:29 Uhr

    Überraschend, dass man diesen Schritt schon so früh forciert.
    Meine bisherigen Erfahrungen mit dem Xboy zeigen, dass es viele Vorteile gibt und sich das PC-Handheld Erlebnis schon ein wenig anfühlt wie eine Konsole. Es gibt aber auch noch überall Optimierungsbedarf und noch viel zu tun.

    0
  5. d4wGkw0n 20100 XP Nasenbohrer Level 1 | 22.11.2025 - 11:54 Uhr

    Muss ich demnächst mal testen. Hört sich ziemlich interessant an.

    0

