Windows 11: Xbox Mode: Konsolen-Feeling jetzt auf PC gestartet

Microsoft führt Xbox Mode für Windows 11 ein – Konsolen‑Interface für PC‑Gaming in den ersten Märkten verfügbar.

Microsoft hat mit der Einführung des neuen Xbox Mode für Windows 11 begonnen, der in ersten Märkten auf PCs, Laptops und Tablets ausgerollt wird. Der Modus bringt ein konsolenähnliches Spielerlebnis auf Windows‑Geräte und soll das Starten und Verwalten von Spielen deutlich vereinfachen – besonders für Nutzer, die bevorzugt mit Controller spielen oder Windows‑Handhelds nutzen.

Der Xbox Mode bietet eine controlleroptimierte Vollbild‑Oberfläche, die an das Interface der Xbox‑Konsole erinnert. Spielebibliothek, zuletzt gespielte Titel und Game‑Pass‑Inhalte rücken in den Mittelpunkt, während Ablenkungen des Windows‑Desktops minimiert werden. Spieler können jederzeit zwischen Xbox Mode und normalem Windows‑Desktop wechseln.

Besonders praktisch: Der Modus bündelt eine aggregierte Spielebibliothek, die sowohl den gesamten Xbox‑Game‑Pass‑Katalog als auch installierte Titel aus anderen PC‑Stores umfasst. Damit bleibt die Offenheit des PC‑Ökosystems erhalten, während die Bedienung deutlich konsolenähnlicher wird.

Der Xbox Mode basiert auf der bereits bekannten „Full Screen Experience“ für Windows‑Handhelds, wurde jedoch durch umfangreiches Nutzerfeedback weiterentwickelt. Microsoft betont, dass der Modus ein weiterer Schritt sei, um Xbox‑Erlebnisse über alle Geräte hinweg konsistent zu gestalten und gleichzeitig die Flexibilität des PCs zu bewahren.

Der Rollout erfolgt schrittweise. Um den Xbox Mode so früh wie möglich zu erhalten, empfiehlt Microsoft, in den Windows‑Update‑Einstellungen die Option „Neueste Updates so früh wie möglich erhalten“ zu aktivieren. Sobald das Update verfügbar ist, kann der Modus direkt gestartet werden.

Microsoft kündigt an, den Xbox Mode kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf Basis von Community‑Feedback auszubauen. Ziel ist es, PC‑Gaming und Xbox‑Ökosystem noch enger miteinander zu verbinden.