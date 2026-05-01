Windows 11: Xbox Mode: Konsolen-Feeling jetzt auf PC gestartet

Microsoft hat mit der Einführung des neuen Xbox Mode für Windows 11 begonnen, der in ersten Märkten auf PCs, Laptops und Tablets ausgerollt wird. Der Modus bringt ein konsolenähnliches Spielerlebnis auf Windows‑Geräte und soll das Starten und Verwalten von Spielen deutlich vereinfachen – besonders für Nutzer, die bevorzugt mit Controller spielen oder Windows‑Handhelds nutzen.
Der Xbox Mode bietet eine controlleroptimierte Vollbild‑Oberfläche, die an das Interface der Xbox‑Konsole erinnert. Spielebibliothek, zuletzt gespielte Titel und Game‑Pass‑Inhalte rücken in den Mittelpunkt, während Ablenkungen des Windows‑Desktops minimiert werden. Spieler können jederzeit zwischen Xbox Mode und normalem Windows‑Desktop wechseln.
Besonders praktisch: Der Modus bündelt eine aggregierte Spielebibliothek, die sowohl den gesamten Xbox‑Game‑Pass‑Katalog als auch installierte Titel aus anderen PC‑Stores umfasst. Damit bleibt die Offenheit des PC‑Ökosystems erhalten, während die Bedienung deutlich konsolenähnlicher wird.
Der Xbox Mode basiert auf der bereits bekannten „Full Screen Experience“ für Windows‑Handhelds, wurde jedoch durch umfangreiches Nutzerfeedback weiterentwickelt. Microsoft betont, dass der Modus ein weiterer Schritt sei, um Xbox‑Erlebnisse über alle Geräte hinweg konsistent zu gestalten und gleichzeitig die Flexibilität des PCs zu bewahren.
Der Rollout erfolgt schrittweise. Um den Xbox Mode so früh wie möglich zu erhalten, empfiehlt Microsoft, in den Windows‑Update‑Einstellungen die Option „Neueste Updates so früh wie möglich erhalten“ zu aktivieren. Sobald das Update verfügbar ist, kann der Modus direkt gestartet werden.
Microsoft kündigt an, den Xbox Mode kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf Basis von Community‑Feedback auszubauen. Ziel ist es, PC‑Gaming und Xbox‑Ökosystem noch enger miteinander zu verbinden.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Totaler Schwachsinn, brauch ich nicht vermutlich muss man auch noch mit dem Kontroller zocken. Nur um bischen Ram zu sparen.
Der Müll wird sofort Deinstaliert, ich warte vor allem auf die API/DX 12 Updates
Für „Dich“ ist das Schwachsinn, für mich hingegen nicht. Es gibt auch ein Geheimnis bei dem Update > Man muss es nicht nutzen. 🤯 Ich hingegen nutze diesen Modus am TV und es ist hervorragend! Möchte ich niemals mehr missen.
Schön verfügbar? Gestern war noch nichts bei mir
Ich finde den Modus auch super!
Werde ich mir die Tage mal anschauen.
Mega das teste ich Mal die Tage
Für Leute die von Konsole auf PC umsteigen könnte es interessant sein.
Aber für Steam Nutzer eher uninteressant. Die wollen ihre gewohnte Umgebung.
Ich hab Konsole und mir jetzt nennoc zugelegt da Konsolen ja auch mehr und mehr preislich in die pC Region kommt. Mit fehlte bisher die Steuerung de Oberfläche über controller da der PC am tv angeschlossen ist. Also für mich optimal wenn es gut funktioniert
Müsste ich mir auch mal genauer ansehen.
Top, das schaue ich mir am WE mal genauer an. 👀👍🏻
Na da bin ich mal gespannt. Bei mir scheitern ja 50 Prozent der Updates der XBox App und Spiele aus dem XBox App, warum auch immer. Helfen tut ein Reboot und das Ausführen des GamingRepairTools. Vielleicht geht das mit dem neuen Modus ja dann besser.
Die Xbox-App ist auch absoluter Müll, habe deine Probleme zwar nicht dafür aber zig andere…..finde es immernoch extrem peinlich das MS es nicht schafft eine vernünftig laufende App zu basteln.
Dann stimmt aber mit eueren PCs was nicht. Ja. Am Anfang gab es große Probleme mit der XBOX-App, aber schon seit längerer Zeit habe ich keine Probleme mehr damit und ich spiele fast ausschließlich über die XBOX-App.
Mit dem PC stimmt „alles“. Der war neu und gleich von Anfang an hat der Gaming Service Probleme gemacht. So wie immer irgendwas auf einem PC Probleme macht. Deswegen bin ich ja ursprünglich auch weg vom PC auf die XBox, aber irgendwann war halt für die normalen Aufgaben ein neuer PC nötig.
Am PC ist halt in einem gewissen Maße immer Gefrickel nötig, auf einer Konsole nicht. Das beste sind immer noch so aussagekräftige Fehlermeldungen wie „Sie sind gestrandet!“. Da hoffe ich wirklich auf Besserung.
Haha wer hätte das Ahnen können Xbox ist ja kein PC… 😅 jetzt bekommt man den Xbox Mode für PC ist es dann jetzt eine Xbox…?!
Klar ist es eine Xbox.😁