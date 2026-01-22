Windows Phone: NexPhone bringt Gerät mit echtem Windows 11 auf den Markt

Hersteller NexDock hat ein neues Gerät vorgestellt – und das sorgt für Aufsehen. Das NexPhone ist ein Smartphone, das nicht nur Android und Linux unterstützt, sondern auch Windows 11 booten kann. Damit ist es das erste Gerät seit Jahren, das Microsofts Desktop‑Betriebssystem direkt auf einem Handy ausführt.
Das „Windows Phone“ setzt auf ein 6,58‑Zoll‑Display mit 120 Hz, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, 5G‑Support und den Qualcomm Dragonwing QCM6490.
Besonders spannend: NexDock hat für Windows 11 eine eigene Launcher‑Oberfläche entwickelt, die an das klassische Windows‑Phone‑Startmenü erinnert und die Bedienung auf dem kleinen Bildschirm erleichtert. Per Reboot lässt sich jederzeit zwischen Android, Linux und Windows wechseln.
Der eigentliche Clou liegt jedoch im Zusammenspiel mit Lapdocks und Monitoren. Angedockt verwandelt sich das NexPhone in einen vollwertigen Windows‑11‑PC – inklusive Desktop‑Modus, klassischer App‑Auswahl und Continuum‑Feeling, wie es Microsoft einst geplant hatte.
Auch abseits davon ist das Gerät gut ausgestattet: microSD‑Slot, NFC, 18‑W‑Laden (kabelgebunden & kabellos) und ein robustes MIL‑STD‑810H‑Gehäuse gehören zum Paket. Zusätzlich liefert NexDock einen 5‑Port‑USB‑C‑Hub mit.
Mit dem NexPhone versucht NexDock, die Idee des „PC in der Hosentasche“ neu zu beleben – und diesmal mit echtem Windows 11 statt nur einer Desktop‑ähnlichen Oberfläche.
Der Preis liegt bei 549 Dollar. Erscheinen soll das Gerät im 3. Quartal 2026. Eine Reservierung ist bereits möglich – für 199 Dollar, die später vom Kaufpreis abgezogen werden.
Geil was die Handys heutzutage alles leisten können. Auf meinem habe ich schon steamspiele und epic games zum laufen gebracht, richtig cool
Klingt eigentlich ziemlich geil und der Preis geht auch klar. 🫠 Da warte ich mal auf weitere Informationen.
Gut ausgestattet und dann 18 W laden. Wie lange soll ich laden? 2 Jahre?
Mein Handy kann 120 W. Alles andere ist ein Witz
Jupp kenn ich …besitze das Xiaomi 17 Pro Max 100 Watt laden einfach geiles Telefon
Das klingt sehr interessant, ich überlege schon länger mir ein neues Telefon zuzulegen. Dann warte ich mal auf das Windows Phone
die Idee und der Preis hören sich echt gut an.. das ist es wert beobachtet und beurteilt zu werden sobald es erscheint.