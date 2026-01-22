Windows Phone: NexPhone bringt Gerät mit echtem Windows 11 auf den Markt

Wie NexDock mit dem NexPhone Android, Linux und vollwertiges Windows 11 in ein einziges Gerät packt.

Hersteller NexDock hat ein neues Gerät vorgestellt – und das sorgt für Aufsehen. Das NexPhone ist ein Smartphone, das nicht nur Android und Linux unterstützt, sondern auch Windows 11 booten kann. Damit ist es das erste Gerät seit Jahren, das Microsofts Desktop‑Betriebssystem direkt auf einem Handy ausführt.

Das „Windows Phone“ setzt auf ein 6,58‑Zoll‑Display mit 120 Hz, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, 5G‑Support und den Qualcomm Dragonwing QCM6490.

Besonders spannend: NexDock hat für Windows 11 eine eigene Launcher‑Oberfläche entwickelt, die an das klassische Windows‑Phone‑Startmenü erinnert und die Bedienung auf dem kleinen Bildschirm erleichtert. Per Reboot lässt sich jederzeit zwischen Android, Linux und Windows wechseln.

Der eigentliche Clou liegt jedoch im Zusammenspiel mit Lapdocks und Monitoren. Angedockt verwandelt sich das NexPhone in einen vollwertigen Windows‑11‑PC – inklusive Desktop‑Modus, klassischer App‑Auswahl und Continuum‑Feeling, wie es Microsoft einst geplant hatte.

Auch abseits davon ist das Gerät gut ausgestattet: microSD‑Slot, NFC, 18‑W‑Laden (kabelgebunden & kabellos) und ein robustes MIL‑STD‑810H‑Gehäuse gehören zum Paket. Zusätzlich liefert NexDock einen 5‑Port‑USB‑C‑Hub mit.

Mit dem NexPhone versucht NexDock, die Idee des „PC in der Hosentasche“ neu zu beleben – und diesmal mit echtem Windows 11 statt nur einer Desktop‑ähnlichen Oberfläche.

Der Preis liegt bei 549 Dollar. Erscheinen soll das Gerät im 3. Quartal 2026. Eine Reservierung ist bereits möglich – für 199 Dollar, die später vom Kaufpreis abgezogen werden.