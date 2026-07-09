Winds of Arcana: Ruination: Demo, Xbox Game Pass, Play Anywhere und mehr

Winds of Arcana: Ruination erweitert den Xbox Game Pass. Der Titel von Publisher 1312 Interactive und Entwickler Brewed Games ist für Xbox Series X|S und PC über Game Pass Ultimate und Game Pass Premium verfügbar und unterstützt außerdem Xbox Play Anywhere.

In Winds of Arcana: Ruination schlüpft ihr in die Rolle von Aryn, der seine Gefährten retten und zum ultimativen Krieger-Magier aufsteigen soll. Die Geschichte führt durch eine handgefertigte 2,5D-Metroidvania-Welt voller versteckter Pfade, uralter Ruinen und gefährlicher Gegner, während ihr den Geheimnissen einer zerbrochenen Welt auf den Grund geht.

Zu den wichtigsten Features gehören eine weitläufige, miteinander verbundene Spielwelt, zahlreiche Waffen für unterschiedliche Spielstile sowie das Sammeln von Soul Crests, die die Kräfte längst vergessener Krieger verleihen. Zusätzlich schaltet ihr neue Fortbewegungsfähigkeiten wie Greifhaken, Gleiten oder das Erschaffen von Plattformen frei, um neue Gebiete zu erreichen und Rätsel zu lösen.

Neben der Erkundung setzt das Spiel auf eine vollständig vertonte Geschichte mit einer umfangreichen Fantasy-Erzählung. Dank Xbox Play Anywhere kann der Spielfortschritt zwischen Xbox-Konsolen und PC übernommen werden. Zudem ist das Abenteuer auf kompatiblen Handhelds und per Cloud-Gaming spielbar.

Winds of Arcana: Ruination ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate und Game Pass Premium für Xbox Series X|S und PC verfügbar. Alternativ kann der Titel auch über Steam erworben werden.