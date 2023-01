Wings of Bluestar: Actionreiche Gameplay-Videos aus dem Shoot ’em up

Autor:, in / Wings of Bluestar

In drei neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus dem Shoot ’em up Wings of Bluestar auf der Xbox Series X anschauen.

Ab sofort könnt ihr euch in drei neuen Videos zu Wings of Bluestar Gameplay aus dem Shoot ’em up anschauen.

In Wings of Bluestar übernehmt ihr einen von zwei Piloten und kämpft euch durch unterschiedliche Level. Rüstet neue Waffen aus und erlebt am Ende der Level packende Bosskämpfe, die euch fordern werden.

Wings of Bluestar | Story Mode Gameplay

Wings of Bluestar | Arcade Mode mit Aya Gameplay

Wings of Bluestar | Arcade Mode mit Zarak Gameplay

Wings of Bluestar erhaltet ihr für 11,99 Euro im Microsoft Store.

