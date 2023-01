Wings of Bluestar: Shoot ’em up erscheint für Xbox

Autor:, in / Wings of Bluestar

Beschützt in Wings of Bluestar die Menschheit gegen eine Künstliche Intelligenz. Das Spiel erscheint für Xbox One und Xbox Series X/S und unterstützt Smart Delivery.

Erlebt im Shoot ’em up Wings of Bluestar die einzigartige Geschichte von Zarak und Aya. Beide müssen sich auf ihrem Weg ihrer Vergangenheit stellen, um mehr über sich selbst zu lernen, bevor sie die bittere Wahrheit über ihren Feind herausfinden.

In Wings of Bluestar übernehmt ihr einen von zwei Piloten, um euch in klassischer Side-Scrolling Shoot ‚em up Manier durch acht verschiedene Schwierigkeitsgrade zu schießen. Neben dem Gameplay, das aus packenden Bosskämpfen, Waffen aufrüsten und vielem mehr besteht, wartet eine faszinierende Geschichte, die in handgezeichneten Zwischensequenzen mit Dialogoptionen erzählt wird. Des Weiteren warten mehrere Enden der beiden Protagonisten darauf, entdeckt zu werden.

Wings of Bluestar startet am 18. Januar auf Xbox Series X|S und Xbox One.