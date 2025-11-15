Winter Burrow: Ein kleines Maus-Abenteuer im verschneiten Wald

9 Autor: , in News / Winter Burrow
Übersicht
Image: Noodlecake

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus dem Cozy Survival Abenteuer Winter Burrow auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

In Winter Burrow begleitet ihr eine kleine Maus, die nach vielen Jahren in ihr altes Zuhause im Wald zurückkehrt. Statt eines warmen, vertrauten Unterschlupfs erwartet sie jedoch eine verlassene, verschneite Umgebung, die dringend eure Hilfe braucht.

Nach und nach richtet ihr den Bau wieder her, sammelt Materialien, kümmert euch um Nahrung und versucht, den kalten Winter zu überstehen. Das Spiel verbindet ruhige Erkundung mit einfachen Überlebensmechaniken und einer liebevoll gestalteten Welt, die euch Schritt für Schritt an die Hand nimmt.

In einem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch, wie der Einstieg in Winter Burrow aussieht und welche Aufgaben euch zu Beginn erwarten. Ihr bekommt einen Eindruck davon, wie die ersten Schritte funktionieren und wie die Mechaniken ineinandergreifen.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Winter Burrow

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Rotten 77245 XP Tastenakrobat Level 3 | 15.11.2025 - 18:13 Uhr

    Hat mir bisher Spaß gemacht, vielleicht komm ik am Wochenende dazu et weiter zu spielen 😅✌🏻

    0
  4. RainbowF 32153 XP Bobby Car Bewunderer | 15.11.2025 - 18:31 Uhr

    Ein charmantes Spiel, das sofort Lust macht, sich mit einer Tasse Tee einzukuscheln! Spiels auf der Switch.

    0
  5. RappScallion 15420 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 15.11.2025 - 18:51 Uhr

    Ist wirklich süß und cozy. Hab mal kurz reingespielt (bis zur Tante) und fand es bis da sehr gelungen.

    0
  6. Kenty 228230 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.11.2025 - 19:44 Uhr

    Das Mäuschen da kühlt ziemlich schnell aus und weil das Spiel keine Karte hat erfriert man recht schnell, wenn man nicht genau weiß, wo jetzt das Zuhause nochmal war. Es gibt zwar einen gewissen Hinweis, aber leider weder Kompass noch Karte. Dadurch wirds dann doch ggf. mal stressig.

    Sonst ist es aber ganz nett. Habe schon eine ganze Weile gespielt.

    PS: Achja, wieder ein Spiel, wo man schnell an die Grenze des Inventars kommt. Irgendwie nervt mich das immer. Man kann zwar aufrüsten, aber trotzdem nervt das.

    0
    • Gunslinger 23530 XP Nasenbohrer Level 2 | 15.11.2025 - 19:57 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Kann ich alles genau so nachvollziehen. Wechselt man zwei man die Karte und geht zurück, sind die Fußspuren verschwunden, man rennt in eine Sackgasse und ist schnell unterkühlt…

      0

Hinterlasse eine Antwort