Winter Burrow: Ein kleines Maus-Abenteuer im verschneiten Wald

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus dem Cozy Survival Abenteuer Winter Burrow auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

In Winter Burrow begleitet ihr eine kleine Maus, die nach vielen Jahren in ihr altes Zuhause im Wald zurückkehrt. Statt eines warmen, vertrauten Unterschlupfs erwartet sie jedoch eine verlassene, verschneite Umgebung, die dringend eure Hilfe braucht.

Nach und nach richtet ihr den Bau wieder her, sammelt Materialien, kümmert euch um Nahrung und versucht, den kalten Winter zu überstehen. Das Spiel verbindet ruhige Erkundung mit einfachen Überlebensmechaniken und einer liebevoll gestalteten Welt, die euch Schritt für Schritt an die Hand nimmt.

In einem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch, wie der Einstieg in Winter Burrow aussieht und welche Aufgaben euch zu Beginn erwarten. Ihr bekommt einen Eindruck davon, wie die ersten Schritte funktionieren und wie die Mechaniken ineinandergreifen.

