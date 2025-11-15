Winter Burrow: Ein kleines Maus-Abenteuer im verschneiten Wald

In Winter Burrow begleitet ihr eine kleine Maus, die nach vielen Jahren in ihr altes Zuhause im Wald zurückkehrt. Statt eines warmen, vertrauten Unterschlupfs erwartet sie jedoch eine verlassene, verschneite Umgebung, die dringend eure Hilfe braucht.
Nach und nach richtet ihr den Bau wieder her, sammelt Materialien, kümmert euch um Nahrung und versucht, den kalten Winter zu überstehen. Das Spiel verbindet ruhige Erkundung mit einfachen Überlebensmechaniken und einer liebevoll gestalteten Welt, die euch Schritt für Schritt an die Hand nimmt.
In einem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch, wie der Einstieg in Winter Burrow aussieht und welche Aufgaben euch zu Beginn erwarten. Ihr bekommt einen Eindruck davon, wie die ersten Schritte funktionieren und wie die Mechaniken ineinandergreifen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wirklich ein schöner Grafiklook.
Hat mir bisher Spaß gemacht, vielleicht komm ik am Wochenende dazu et weiter zu spielen 😅✌🏻
Ich mag eigentlich keine Craft Spiele, aaaaber das, hier gefällt mir gut
Schaut ganz nett aus. Wie ein Kinderbuch. Vielleicht schau ich mal rein
Ein charmantes Spiel, das sofort Lust macht, sich mit einer Tasse Tee einzukuscheln! Spiels auf der Switch.
Ist wirklich süß und cozy. Hab mal kurz reingespielt (bis zur Tante) und fand es bis da sehr gelungen.
Das Mäuschen da kühlt ziemlich schnell aus und weil das Spiel keine Karte hat erfriert man recht schnell, wenn man nicht genau weiß, wo jetzt das Zuhause nochmal war. Es gibt zwar einen gewissen Hinweis, aber leider weder Kompass noch Karte. Dadurch wirds dann doch ggf. mal stressig.
Sonst ist es aber ganz nett. Habe schon eine ganze Weile gespielt.
PS: Achja, wieder ein Spiel, wo man schnell an die Grenze des Inventars kommt. Irgendwie nervt mich das immer. Man kann zwar aufrüsten, aber trotzdem nervt das.
Kann ich alles genau so nachvollziehen. Wechselt man zwei man die Karte und geht zurück, sind die Fußspuren verschwunden, man rennt in eine Sackgasse und ist schnell unterkühlt…
Cool und crafting👍🏻