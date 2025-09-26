Winter Burrow: Großstadtmaus renoviert im November im Game Pass

Trailer zu Winter Burrow zeigt mit Wiegenlied und Gemeinschaft den Kampf ums Überleben, der im November beginnt.

Winter Burrow, das gemütliche Wald-Survival-Spiel über eine Großstadtmaus, die nach Hause zurückkehrt, um ihren Kindheitsbau zu renovieren, hat während des Xbox Tokyo Game Show-Streams ein Veröffentlichungsdatum erhalten.

Das Spiel erscheint am 12. November für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox auf PC, Xbox Play Anywhere und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass abrufbar sein.

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam Pine Creek Games während des Indie Fan Fests, das von The MIX veranstaltet wurde, eine brandneue Steam-Demo veröffentlicht.

Die Demo wird auch Teil des Steam Next Fests sein, das am 13. Oktober beginnt. Dort können Spieler die Umgebung erkunden, Ressourcen sammeln, basteln, warme Pullover stricken, Kuchen backen und die Einheimischen treffen.