Winter Burrow: Vorschau zum charmanten Cozy Survival Abenteuer

Wir durften in einer Xbox Developer Session einen ersten Blick auf das Survival-Abenteuer mit der Maus werfen.

Der Indie-Titel Winter Burrow von Pine Creek Games entführt euch in die frostige Wildnis, in der Überleben zur Pflicht wird. Als Stadtmaus kehrt ihr zurück in eure alte Heimat und müsst auf der Suche nach eurer Großmutter der kalten Natur trotzen.

Euer neues Zuhause, ein hohler Baumstumpf, ist zunächst alles andere als einladend – kaputte Möbel und ein erloschener Kamin fordern eure handwerklichen Fähigkeiten heraus. Schafft ihr es, genug Ressourcen zu sammeln, um den Winter zu überstehen?

Schaut euch unsere Preview zu Winter Burrow sowie vier weiteren kommenden Indie-Titeln an und taucht noch tiefer in das vielversprechende Survival-Abenteuer ein. Hier geht es zur Vorschau:

Was haltet ihr von Winter Burrow und einer Maus als Hauptfigur?