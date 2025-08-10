Winter Resort Simulator 3: Beliebter Skiresort-Simulator mit Multiplayer-Modus im Jahr 2026

Der Winter Resort Simulator 3 erscheint 2026 für PC und Konsolen! Verwaltet in Winter Resort Simulator 3 gemeinsam mit Freunden den perfekten Winterurlaubsort!

Winter Resort Simulator 3 wurde von Grund auf mit Unreal Engine 5 entwickelt und setzt mit beeindruckenden alpinen Umgebungen, hochdetaillierten Fahrzeugmodellen und einer massiv erweiterten Spielwelt, die sowohl für Einzelspieler als auch für Koop-Teams konzipiert ist, neue Maßstäbe in diesem Genre.

„Winter Resort Simulator war unser allererster Titel; ein Spiel, das aus Leidenschaft und Liebe zur Simulation entstanden ist. WRS3 markiert den Beginn einer neuen Ära für eine Spieleserie, die uns schon immer sehr am Herzen lag“, so Maximilian Rudorfer, CEO bei Simuverse Interactive.

Spieler übernehmen die Leitung eines Skigebiets und müssen alle Aufgaben erfüllen, die für den Erfolg des Unternehmens erforderlich sind:

Fahre offiziell lizenzierte Pistenraupen durch dynamische Wetter- und Tag-Nacht-Zyklen

Bediene komplexe und originalgetreu nachgebildete Seilbahnen mit realistischen Steuerungssystemen

Baue und verwalte dein Resort auf einer komplett neu gestalteten Karte

Schließe dich im Mehrspielermodus mit anderen zusammen, um gemeinsam Aufgaben zu bewältigen

Genieße plattformübergreifende Verfügbarkeit mit der ersten Konsolenversion der Serie

Entwickelt mit Modding-Unterstützung als Kernstück

Den Enthüllungstrailer gibt es hier:

Ob ihr an Neuschnee arbeitet, Liftanlagen betreibt oder den wirtschaftlichen Fluss von Gästen und Park-Upgrades verwaltet – Winter Resort Simulator 3 bietet Spielern das bislang umfassendste und immersivste Wintersimulationserlebnis.