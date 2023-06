Witchfire: Verhexter Gameplay-Trailer veröffentlicht

Das unabhängige Spielestudio The Astronauts hat heute das Early-Access-Startdatum ihres kommenden Dark-Fantasy-Roguelites Witchfire für PC bekannt gegeben.

Ein fesselnder neuer Gameplay-Trailer, der auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde, bestätigt, dass der düstere Shooter am 20. September 2023 in den Early Access gehen wird.

Der Titel wird für Windows-Spieler über den Epic Games Store erhältlich sein. Für Konsolen steht ein Termin noch aus.

Witchfire ist ein Ego-Shooter von den Machern von Painkiller und Bulletstorm, der in einer düsteren Fantasy-Welt spielt, in der ein tödlicher Krieg zwischen mächtigen Hexen und der Kirche tobt.

In dieser alternativen Realität sind Hexen sehr real und sehr gefährlich – aber auch der Hexenjäger, auch bekannt als Preyer. Bewaffnet von den Zauberern des Vatikans bekämpfen die Spieler im Auftrag ihrer zwielichtigen Wohltäter dunkle Schrecken mit einer Vielzahl von Waffen und verbotener Magie.

In einem Interview mit Epic Games News sagte Adrian Chmielarz, Creative Director und Mitbegründer von The Astronauts: „Was mich an Videospielen am meisten reizt, ist die Idee, verschiedene Welten zu erleben. Ein Weltraumpirat zu sein, ein Detektiv mit übernatürlichen Kräften oder ein Hexenjäger der Kirche. Für mich ist es egal, ob sich das Spiel auf die Geschichte oder die Spielmechanik konzentriert – die Welt muss sich wie ein echter Ort anfühlen. Obwohl Witchfire also in erster Linie ein Shooter ist, investieren wir viel in seine Welt und seine Geschichte. Ich glaube, dass dies das Spielerlebnis auch für Leute verbessert, die behaupten, dass sie sich überhaupt nicht für die Geschichten in Spielen interessieren.“

Chmielarz bestätigte, dass trotz der umfangreichen Hintergrundgeschichte von Witchfire das Hauptaugenmerk des Teams beim Early-Access-Start darauf liegt, ein ausgefeiltes und atmosphärisches Spielerlebnis zu präsentieren, wobei weitere Story-Features hinzugefügt werden, sobald sich das Spiel der vollständigen Veröffentlichung nähert.

Spieler, die sich für die Geschichte von Witchfire interessieren, können Chmielarz‘ Kurzgeschichte lesen, die in der Welt von Witchfire spielt: Der Preyer.

Über den neuesten Gameplay-Trailer sagte Chmielarz: „Die letzten Trailer waren sehr kampforientiert und vermittelten meiner Meinung nach den falschen Eindruck, dass Witchfire ein pausenloses Actionfest ist. Das ist es aber nicht. Sicher, einige Kämpfe werden unglaublich intensiv sein, aber es gibt auch Phasen der ruhigen Erkundung, des Planens, des Nachdenkens. In dieser Hinsicht ist es viel näher an Souls als an, sagen wir, Doom. Deshalb ist der Anfang dieses neuen Trailers auch etwas langsamer. Wir werden es vielleicht noch langsamer machen, wenn es endlich Zeit für den Launch-Trailer ist.“

Witchfire wird die zweite Veröffentlichung für The Astronauts sein, nach dem BAFTA-prämierten Titel The Vanishing of Ethan Carter. Obwohl The Astronauts ein kleines Team von nur zehn Entwicklern hat, kann das Spiel mit einer Grafik aufwarten, die sich im AAA-Bereich messen kann.

Witchfire wurde mit der Unreal Engine entwickelt und nutzt fortschrittliche Photogrammetrie, um den Spielern eine fantastische und eindringliche dunkle Fantasy-Welt zu bieten, die sie erkunden können.