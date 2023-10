Wizard With A Gun: Ende der Welt ist überraschend abwechslungsreich

Autor:, in / Wizard With A Gun

Wizard With A Gun – Gunmancer’s Diary: Exploring The Shatter – Das Ende der Welt ist überraschend abwechslungsreich!

Das zweite Kapitel von Wizard With A Guns Gunmancer’s Diary- Serie präsentiert den “Shatter” – die Überreste einer Welt, die vom Chaos zerrissen wurde und nun von gefährlichen Kreaturen bevölkert wird.

Auf eurer Reise werdet ich verschiedenste Umgebungen erkunden und dort über unzählige Charaktere, Monster und Artefakte stolpern. Manche der schrulligen Charaktere haben interessante Geschichten zu erzählen, spannende Quests, auf die sie euch entsenden, oder gar nützliche Rezepte und tödliche Waffen, die ihr bei ihnen erwerben könnt.

Die Reise beginnt im Imperium, dem letzten Rest dessen, was vom einst so prächtigen magischen Reich übrig geblieben ist. Auf der Suche nach Überlebenden und nützlichen Ressourcen werdet ihr die äußersten Ränder der Welt bereisen, darunter die arkanen Pilzfelder des Fell, die wirklich sehr kalten Frozen Wastes und die lebensfeindliche Barren Sea!

Um durchzuschnaufen und euch von den Abenteuern im Shatter zu erholen, kehrt ihr in den Tower zurück. Zu Beginn eurer Reise ist er leicht renovierungsbedürftig – dafür aber mietfrei. Mit der Zeit wird euch der hippe Shabby-Chic-Look aber sicherlich ans Herz wachsen. Hier könnt ihr zwischen Expeditionen neue Zauber entdecken, eure Forschungseinrichtungen verbessern, Beute einlagern und nützliche Gegenstände herstellen.

Wizard With A Gun erscheint am 17. Oktober für PS5, Xbox Series S|X und PC. Wer jetzt vorbestellt, erhält im The Noble Wizard Pack nicht nur das Spiel – sondern auch eine Sammlung kosmetischer Charms für den eigenen Gunmancer – für die magische Summe von 24,50€. Für alle, die nicht so lange warten können oder wollen, ist die Singleplayer-Demo von Wizard With A Gun für eine begrenzte Zeit auf Steam verfügbar!