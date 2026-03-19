Wizard101: Hidden Temple Gauntlet für kooperatives Abenteuer

KingsIsle führt in Wizard101 das Hidden Temple Gauntlet ein – ein neues kooperatives Dungeon voller Gegner, Rätsel und Herausforderungen.

Wizard101 erhält mit dem Hidden Temple Gauntlet ein neues kooperatives Dungeon. Bis zu vier Spieler können gemeinsam antreten, wobei nur ein Wizard das Event kaufen muss, damit die gesamte Gruppe teilnehmen kann.

Die Spieler werden nach Erhalt einer Einladung vom geheimnisvollen Grand U’Bah in einen alten Tempel gezogen. Dort warten zahlreiche Rätsel, neue Gegner wie Purple Parrots, Blue Barracudas, Silver Snakes und Green Monkeys sowie herausfordernde Entscheidungen, die den Verlauf des Dungeons beeinflussen können.

Das Dungeon fordert strategisches Denken und die geschickte Nutzung von Zauberkarten in rundenbasierten Kämpfen. Spieler können alleine oder im Team kämpfen, Decks vor jedem Kampf anpassen und ihre magischen Fähigkeiten optimal einsetzen.

Neben dem Kampf bietet Wizard101 zahlreiche nicht-storybasierte Aktivitäten: Haustiere züchten, Waffen herstellen, Gartenarbeit erledigen, Fische fangen oder das eigene Zuhause dekorieren.

Das Spiel ist weltweit verfügbar auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch sowie auf PC via Steam.