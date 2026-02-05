Wizard101: Knackt 1 Million Konsolen‑Downloads – größter Erfolg in 17 Jahren

Wizard101 feiert einen historischen Meilenstein. Über eine Million Downloads auf PlayStation, Xbox und Nintendo.

Das familienfreundliche MMORPG Wizard101 erlebt einen historischen Moment.

Publisher KingsIsle Entertainment bestätigt, dass die Konsolenversionen des Spiels innerhalb der ersten Monate nach Release die Marke von über einer Million Downloads überschritten haben. Für ein MMO, das seit 17 Jahren besteht, ist das ein Rekord und ein deutliches Zeichen für die anhaltende Stärke der Marke.

Bis vor Kurzem war Wizard101 ausschließlich auf dem PC verfügbar – über Steam und die offizielle Website. Mit dem Schritt auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch öffnete sich das Spiral‑Universum jedoch einer völlig neuen Zielgruppe.

Mehr Spieler denn je können sich nun an der Ravenwood School of Magical Arts einschreiben, die magischen Welten erkunden und die Mischung aus Story, Charakteren und taktischen Kartenkämpfen erleben, die das Spiel seit Jahren prägt.

In einem Statement betont Wolfgang Duhr, CEO der gamigo group, wie bedeutend dieser Erfolg für das gesamte Franchise ist.

Das Projekt sei lange erwartet worden und habe sich als lohnende Investition erwiesen. Gleichzeitig deutet er an, dass Wizard101 noch viele weitere Meilensteine anpeilt.

Auf Xbox und PlayStation ist Wizard101 kostenlos spielbar – inklusive der erweiterten Free‑to‑Play‑Zone in Krokotopia. Weiterführende Inhalte lassen sich über Crowns, die Premiumwährung, oder den Arc 1 Access Pass freischalten, der für 19,99 US‑Dollar alle Hauptquests des ersten Story‑Arcs umfasst.

Die Nintendo‑Switch‑Version kostet ebenfalls 19,99 US‑Dollar und enthält direkt den kompletten ersten Arc. Switch‑Spieler teilen sich die Server mit den anderen Konsolen, benötigen jedoch eine aktive Nintendo‑Switch‑Online‑Mitgliedschaft.

Inhaltlich bleibt Wizard101 ein Mix aus klassischem Story‑Abenteuer, strategischen, rundenbasierten Kämpfen und einer Vielzahl an Nebenaktivitäten.

Spieler können Haustiere züchten, Ausrüstung craften, angeln, Gärten pflegen oder ihr eigenes Zuhause dekorieren. Die Spiralwelten wachsen kontinuierlich weiter und erhalten regelmäßig neue Inhalte.

Mit dem erfolgreichen Konsolenstart und dem millionsten Download beginnt für Wizard101 ein neues Kapitel – eines, das zeigt, wie zeitlos das magische MMO geblieben ist.