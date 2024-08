Wizard101: Magieschulen-MMO erscheint für Xbox

KingsIsle Entertainment kündigt Pläne für die Veröffentlichung des Free-to-Play MMORPGs Wizard101 auf Konsolen an. Zauberei-Anwärter*innen auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch können sich jetzt auf dieselbe magische Reise begeben, die 2008 auf dem PC begann.

Wizard101 bietet eine familienfreundliche Welt und strategische, rundenbasierte Kämpfe mit Kartendecks und wird auf folgenden Konsolen verfügbar sein: PS4, PS5 (im PS4-Kompatibilitätsmodus), Xbox One, One S, One X, Series X|S (im Xbox One Kompatibilitätsmodus) und Nintendo Switch.

Als Zauberschüler erlebt ihr in Hunderten Quests eine epische, voll vertonte Geschichte, erforschst 20 skurrile Welten und werdet Teil einer riesigen, aktiven Community aus anderen Spielern.