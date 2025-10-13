Wizard101: Zaubert sich auf die PlayStation und Xbox

Der beliebte Online-Titel Wizard101 von KingsIsle Entertainment ist ab sofort auch auf PlayStation und Xbox verfügbar.
Damit erweitert das familienfreundliche MMO seinen magischen Wirkungskreis erstmals über den PC hinaus und bringt die faszinierende Welt der Zauberei auf die Konsole. Spieler können nun auch auf PlayStation und Xbox in die zauberhafte Welt der Spiral eintauchen und ihre Abenteuer als Schüler der berühmten Ravenwood Academy beginnen.
Wizard101 kombiniert rundenbasiertes Deckbuilding mit strategischen Kämpfen und einer märchenhaften Geschichte.
Das Spiel führt euch durch zahlreiche mystische Welten, die voller magischer Kreaturen, fesselnder Quests und sympathischer Charaktere stecken. Der Sprung auf die Konsole ermöglicht nicht nur ein breiteres Publikum, sondern auch eine optimierte Steuerung und verbesserte grafische Präsentation für moderne Systeme.
Die Veröffentlichung von Wizard101 auf Konsolen bietet sowohl neuen Spielern als auch langjährigen Fans die Möglichkeit, gemeinsam Abenteuer zu erleben, Zauber zu meistern und die Geheimnisse der Spiral zu erkunden.
KingsIsle Entertainment setzt mit dieser Portierung ein starkes Zeichen für die Zukunft des beliebten Online-Rollenspiels und öffnet die Türen zu einer noch größeren Community von Magiern weltweit.
Hatte ich vor einer Weile mal im Blick. Ich mag Spiele mit Karten und finde, dass dieses eigentlich gar nicht so schlecht aussieht.
War dann aber doch vom f2p-System und dem was ich dazu in einigen Reviews gelesen hab abgeschreckt und habs letztendlich doch nicht ausprobiert.
Keine Lust auf Spiele, die mich künstlich ausbremsen, bis ich die Tasche aufmache.
Beim Release sehr gerne gespielt
Nach ca. einem Jahr wurde überall paywalls errichtet
Hätte nicht gedacht das es das noch gibt 😅
Vllt schafft es SWTOR auch noch den Sprung auf die Konsole ^~^
MMO 🤮
MMO(hne mich) 😬😆
hehe richtig 😃
Auf ein MMO hab ich nicht so Lust derzeit.
Ich sehe schon die Begeisterungsstürme.
Genau welchen solchen Spielen kaufe ich mir doch nur die beste Hardware die ich finden kann.
Die beste hardware dafür ist eine Zeitmaschine 🤣
Sieht relativ interessant aus, ein bisschen wie Harry Potter. Aber ich Grusel mich schon vor den Bananenspinnen.
Vielleicht gibts ja nen Arachnophobie-Slider und dann sehen sie mehr nach Äpfeln aus, wenn man den runterschraubt.
Hab gestern Grounded angefangen, das ist Teil schon recht gruselig. Den Slider habe ich nicht angeschaltet, aber 2-3x schon Schreckmomente.
Ist das nicht auch schon bald 20 jahre alt? Sieht auch noch 20 Jahre alt aus, oder? Hat sich irgendwas geändert, bis auf die Monetarisierung? 😀
Da wird ma angelockt mit so nen schönen Newsbild und dann sowas 🤢