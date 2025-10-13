Wizard101: Zaubert sich auf die PlayStation und Xbox

Wizard101 zaubert sich auf die Konsole: Das beliebte MMO erscheint jetzt auf PlayStation und Xbox!

Der beliebte Online-Titel Wizard101 von KingsIsle Entertainment ist ab sofort auch auf PlayStation und Xbox verfügbar.

Damit erweitert das familienfreundliche MMO seinen magischen Wirkungskreis erstmals über den PC hinaus und bringt die faszinierende Welt der Zauberei auf die Konsole. Spieler können nun auch auf PlayStation und Xbox in die zauberhafte Welt der Spiral eintauchen und ihre Abenteuer als Schüler der berühmten Ravenwood Academy beginnen.

Wizard101 kombiniert rundenbasiertes Deckbuilding mit strategischen Kämpfen und einer märchenhaften Geschichte.

Das Spiel führt euch durch zahlreiche mystische Welten, die voller magischer Kreaturen, fesselnder Quests und sympathischer Charaktere stecken. Der Sprung auf die Konsole ermöglicht nicht nur ein breiteres Publikum, sondern auch eine optimierte Steuerung und verbesserte grafische Präsentation für moderne Systeme.

Die Veröffentlichung von Wizard101 auf Konsolen bietet sowohl neuen Spielern als auch langjährigen Fans die Möglichkeit, gemeinsam Abenteuer zu erleben, Zauber zu meistern und die Geheimnisse der Spiral zu erkunden.

KingsIsle Entertainment setzt mit dieser Portierung ein starkes Zeichen für die Zukunft des beliebten Online-Rollenspiels und öffnet die Türen zu einer noch größeren Community von Magiern weltweit.