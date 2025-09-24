Wizordum: Fantasy-FPS in Pixel-Optik veröffentlicht

Apogee Entertainment und Infogrames bringen das Fantasy-FPS Wizordum auf Konsolen auf den Markt.

Apogee Entertainment hat in Zusammenarbeit mit Infogrames – einem Publishing-Label von Atari – den pixeligen Fantasy-Ego-Shooter Wizordum für Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox One und Series X|S veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung markiert den Beginn einer neuen Publishing-Partnerschaft zwischen Infogrames und Apogee, wobei weitere Titel in naher Zukunft angekündigt werden sollen.

Darüber hinaus ist Wizordum dank der Portierungsbemühungen von Olde Sküül nun auch auf macOS in allen bestehenden PC-Stores erhältlich.

Das Zeitalter der Magier neigt sich dem Ende zu … Die wenigen verbliebenen Magier halten die Grenze zwischen Terrabruma und Chaos aufrecht. In diesem Retro-FPS mit magischem Touch schließen sich die Spieler ihren Reihen an und machen sich auf die Suche nach der Quelle des Chaos.

Mit einem Arsenal an Keulen, Zauberstäben, Zaubersprüchen und anderen magischen Gegenständen kämpfen sich die Spieler durch die Welt von Terrabruma in einer dynamischen Mischung aus modernem Gameplay und klassischen Shootern der 90er Jahre.

Die Spieler erkunden mittelalterliche und fantastische Schauplätze und kämpfen gegen traditionelle Feinde wie Kobolde, Skelette und Geister. Diese mystische Kulisse verleiht Wizordum eine unverwechselbare Identität unter den Retro-inspirierten Shootern.

Die Waffen von Wizordum verfügen jeweils über einzigartige Upgrades, die das Gameplay abwechslungsreich gestalten, und viele von ihnen bieten Sekundärangriffe. Die Spieler können mächtige Angriffe kombinieren, Gegner einfrieren, in Brand setzen oder mit Blitzketten treffen.

Außerdem müssen sie Rätsel lösen und Fallen vermeiden, um voranzukommen und verborgene Geheimnisse aufzudecken. Mit einem geheimen Schatz in jedem Level und geheimen Levels, die es zu entdecken gilt, gibt es für die Spieler eine Fülle von Inhalten zu erkunden.