Wo Long 2: Wings of Ember: Erscheint Anfang 2027 für Xbox, PC und Game Pass

Team Ninja und KOEI TECMO haben beim Xbox Games Showcase 2026 den nächsten Teil ihrer Action-RPG-Reihe vorgestellt: Wo Long 2: Wings of Ember befindet sich offiziell in Entwicklung und soll Early 2027 erscheinen.

Der Reveal-Trailer zeigt die Rückkehr in eine düstere Interpretation der Three-Kingdoms-Ära, in der Mensch und Dämon erneut aufeinandertreffen. Spieler müssen sich dabei gegen übernatürliche Kreaturen behaupten und gleichzeitig an der Seite historischer Figuren kämpfen, die die Epoche geprägt haben.

Als direkte Fortsetzung von Wo Long: Fallen Dynasty baut der zweite Teil auf dem bekannten Kampfsystem auf, erweitert dieses jedoch um weiterentwickelte Martial-Arts-Mechaniken und neue Gegnerdesigns. Laut Entwickler soll der Fokus erneut auf schnellen, präzisen Kämpfen und taktischem Timing liegen.

Besonders hervor hebt der Trailer die größere Inszenierung der Schlachtfelder, die diesmal noch stärker von dämonischen Invasionen geprägt sind und klassische historische Konflikte mit Fantasy-Elementen verbinden.

Auch die Spielerbasis der Reihe wird betont: Über 5 Millionen Spieler haben bereits den Vorgänger erlebt, was den Druck für die Fortsetzung entsprechend erhöht.

Bestätigt wurde zudem die Plattformstrategie: Wo Long 2: Wings of Ember erscheint für Xbox Series X|S und PC, unterstützt Xbox Play Anywhere und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.