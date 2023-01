Wo Long: Fallen Dynasty: 17 Minuten Gameplay inklusive Hua Xiong Bosskampf

Ein 17 Minuten langes Gameplay aus der Mid-Game-Phase von Wo Long: Fallen Dynasty mündet in im Bosskampf mit Hua Xiong.

Team Ninja verspricht mit Wo Long: Fallen Dynasty ein Rollenspiel mit krassen Bosskämpfen und einem reichhaltigen Arsenal an Waffen und Rüstungen abzuliefern.

Jetzt gibt es über 17 weitere Minuten Gameplay inklusive einer Bossbegegnung.

Die Spielszenen zeigen den Spieldurchlauf eines Entwicklers aus der Mid-Game-Phase auf dem Hulaoguan Pass. So wird sich zunächst durch ein Camp auf einem schneebedeckten Berg durchgekämpft. Die Gegner erweisen sich dabei zäher als ihre Kollegen aus den Anfangsgebieten des Spiels.

Highlight des Gameplays ist dann aber der actiongeladene Bosskampf gegen Hua Xiong. Inmitten von Leichenbergen liefern sich beide einen harten Kampf.

Wo Long: Fallen Dynasty wird am 3. März für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Das Action-Rollenspiel wird vom ersten Tag an mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.