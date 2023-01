Wo Long: Fallen Dynasty: 17 Waffentypen und über 40 Rüstungssets

In Wo Long: Fallen Dynasty gibt es 17 verschiedene Waffentypen und über 40 Rüstungssets, inklusive Transmog.

Das Arsenal an Waffentypen in Wo Long: Fallen Dynasty kann sich sehen lassen. Masakazu Hirayama von Tim Ninja äußerte sich in einem Gespräch mit IGN über die verschiedenen Waffen, die Spieler im Action-RPG zur Auswahl haben.

So gibt es insgesamt 17 Typen von Waffen. 13 von sind für den Nahkampf und drei für den Fernkampf gedacht. Zur Auswahl zählt Schwert, Stangenaxt, gerader Säbel, Speer sowie Pfeil und Bogen.

„Wir haben Waffen ausgewählt, die am besten zu den chinesischen Kampfkünsten passen. Die Bewegungen für jeden Waffentyp basierten auf Motion-Capture-Formen, die von echten Kampfsportlern ausgeführt wurden, die auf diese Waffen spezialisiert waren. Dann haben wir hier und da etwas nachgebessert, damit sie sich als Actionspiel gut anfühlen“, erklärte Hirayama.

Produzent Fumihiko Yasuda fügt hinzu, dass man das Spiel ohne einen Waffenwechsel durchspielen kann, wenn man erst einmal die Kombos beherrscht. Als Spieldesigner rät er jedoch davon ab.

„Wenn man die Combos eines Waffentyps beherrscht und sich an die Kampfkünste seiner Waffe gewöhnt hat, sollte man in der Lage sein, das Spiel ohne Waffenwechsel zu meistern. Aus der Perspektive des Spieldesigns raten wir dem Spieler jedoch, je nach Angriffsmuster des Gegners die Waffe zu wechseln.“

In einer Schmiede lassen sich Waffen und auch Rüstungen aufwerten. Es ist sogar möglich, den passiven Status einer Waffe auf eine andere zu übertragen, nachdem man ihren Status zuvor untersucht hat. Dadurch sei dem Entwickler zufolge eine Spezialisierung möglich, beispielsweise auf Schaden oder Heilung.

Die Auswahl an Waffen mit ihren individuellen Designs, Werten und Kampfkünsten soll groß sein, wie man ebenfalls verriet. Bosse können ihre Waffe fallen lassen, die auf den Künsten und Angriffen ihres vorherigen Trägers basieren.

Schließlich wird es über 40 Rüstungssets im Spiel inklusive Boni geben. Auch Transmog ist für eine Änderung des Aussehens einer Rüstung möglich.

„Fans der Drei-Königreiche-Periode können sich darauf freuen, auch ikonische Waffen und Rüstungen ihrer Lieblingskriegsherren zu finden. So kann man zum Beispiel in die Rolle von Guan Yu schlüpfen, indem man seine Rüstung trägt und das Azure Dragon Crescent Glaive aufrüstet, um es besonders stark zu machen“, wie Yamagiwa sagt.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März für Xbox Series X|S und Xbox One. Der Titel wird vom ersten Tag an auch mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.