Wo Long: Fallen Dynasty: Builds erstellen und Gegenstände optimieren genauer erklärt

In diesem Video zu Wo Long: Fallen Dynasty zeigen wir euch, wie ihr Builds erstellen und Gegenstände optimieren könnt.

In Wo Long: Fallen Dynasty gibt es mehrere Wege seine Schadenspitze nach oben zu treiben, sei es durch Ausrüstungen, Waffen, Zauber, Fähigkeiten und Gottesbestien. Doch alles zusammen ergibt eine weitere Möglichkeit den Schaden des eigenen Charakters nach oben zu bekommen. Sogar die Verbündeten spielen eine Rolle, wenn man deren weitere Spezialeffekte beachtet. Wichtig ist auch, die eigenen Ausrüstungsgegenstände weiter zu optimieren.

In Wo Long: Fallen Dynasty gibt es insgesamt fünf Elemente, diese sind: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser.

Jedes dieser Elemente hat seine Eigenschaften wie Feuerschaden, Eisschaden, Giftschaden und mehr, per Zauber könnt ihr also auch eure Waffen verstärken z. B. durch Gift oder Feuer.

Passt ihr eure Ausrüstung an und treibt weiter euren Feuerschaden hoch, macht ihr so mehr Schaden und könnt auch die Verbrennungseffekte aufrechterhalten. Diese machen weiter Schaden auf Zeit und ihr könnt euch dabei in Ruhe zurückziehen.

Es ergibt also Sinn, sich beim Schmied Zeit zu nehmen und die Ausrüstung zu optimieren. Hierbei bieten sich die gefundenen vier Sterne Ausrüstungen an oder aber auch die Sets der Verbündeten, die ihr per Blutbruderschwur erhaltet.

In unserem Video erklären wir euch das ganze ausführlich und gehen dabei auf die oben genannten Punkte ein:

