Wo Long: Fallen Dynasty: Complete Edition für Nintendo Switch 2 vorbestellbar

KOEI TECMO Europe und Team NINJA haben die Vorbestellungen für Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition auf der Nintendo Switch 2 gestartet.
Die umfangreiche Fassung des Action-RPGs erscheint am 3. September 2026 und vereint das Hauptspiel mit sämtlichen Erweiterungen und zusätzlichen Inhalten.
Neben dem Basisspiel enthält die Complete Edition die drei DLC-Erweiterungen Kampf von Zhongyuan, Eroberer von Jiangdong und Aufruhr in Jingxiang. Ebenfalls enthalten ist der Endgame-Inhalt Die Reise über tausend Meilen.
Alle Erweiterungen und exklusive Bonusinhalte
Spieler erhalten Zugriff auf zusätzliche Kapitel rund um die Fraktionen von Cao Cao, Sun Ce und Liu Bei sowie auf die neuen Waffentypen Caestus, Langschwerter und Peitschen. Darüber hinaus umfasst die Complete Edition neue Schwierigkeitsgrade, weitere Göttliche Bestien sowie zusätzliche Gameplay-Funktionen.
Ebenfalls enthalten sind die Crossover-Inhalte aus Nioh 2, NARAKA: BLADEPOINT und Lies of P. Besitzer der Nintendo-Switch-2-Version erhalten außerdem die Baihu-, Zhuque- und Qinglong-Rüstung, die Chroniken des großen Historikers sowie zeitlich begrenzt das exklusive Xuanwu-Rüstungsset als Bonus.
Wo Long 2 erscheint 2027
KOEI TECMO nutzte die Ankündigung außerdem, um erneut auf Wo Long 2: Wings of Ember hinzuweisen. Der Nachfolger soll im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox on PC und Steam erscheinen und ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel ist super. Typisch Team Ninja.
Kann man jedem empfehlen.
Freue mich schon auf den 2ten Teil.
Teil 1 war ganz gut, mal sehen ob Teil 2 besser wird.
Nun, da können sich die Switch Spieler freuen, dass Sie die technisch schwache Version des Spieles auf ihrem Daddelkasten zocken dürfen.
Denke die Switch only Besitzer juckt das halt so semi.
Auf die Switch 2 kommt mittlerweile alles, sehr cool, auch wenn mich das Spiel Null interessiert
Ich habe es auf zwei Systemen durch und finde es super, aber portabel für mehr Geld muss nun wirklich nicht.
Teil 1 hat mir Spaß gemacht, bis auf der LuBu (oder so ähnlich) Boss mit seinem Gaul. Das hat Nerven gekostet.
Der ist echt nervig gewesen 🤘
Ich habe ewig viele Videos geschaut um den richtigen Satz zu hören – einfach eine halbe Sekunde später kontern als man denkt… Dann war er plötzlich recht easy 😅
Schönes Spiel besonders der Erste Boss hat gut gezeigt wie es im Spiel abgeht. Musste den direkt 3 mal machen weil Kollegen den nicht gepackt haben.
Wann kommt der Nachfolger Da Long?
Erstmal bitte hier entLong🫱
Und dann gibts den physischen „Wo Long – Da Ent Long“ Bundle mit Stoffkarte der Spielwelt
🤣🤣 und einem 100er Pack Schnitzeljagd Zettel laminiert, wo die Richtung fragend gestellt werden. Hmm, wo jetzt Entlong?🤔