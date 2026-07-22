Wo Long: Fallen Dynasty: Complete Edition für Nintendo Switch 2 vorbestellbar

KOEI TECMO Europe und Team NINJA haben die Vorbestellungen für Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition auf der Nintendo Switch 2 gestartet.

Die umfangreiche Fassung des Action-RPGs erscheint am 3. September 2026 und vereint das Hauptspiel mit sämtlichen Erweiterungen und zusätzlichen Inhalten.

Neben dem Basisspiel enthält die Complete Edition die drei DLC-Erweiterungen Kampf von Zhongyuan, Eroberer von Jiangdong und Aufruhr in Jingxiang. Ebenfalls enthalten ist der Endgame-Inhalt Die Reise über tausend Meilen.

Alle Erweiterungen und exklusive Bonusinhalte

Spieler erhalten Zugriff auf zusätzliche Kapitel rund um die Fraktionen von Cao Cao, Sun Ce und Liu Bei sowie auf die neuen Waffentypen Caestus, Langschwerter und Peitschen. Darüber hinaus umfasst die Complete Edition neue Schwierigkeitsgrade, weitere Göttliche Bestien sowie zusätzliche Gameplay-Funktionen.

Ebenfalls enthalten sind die Crossover-Inhalte aus Nioh 2, NARAKA: BLADEPOINT und Lies of P. Besitzer der Nintendo-Switch-2-Version erhalten außerdem die Baihu-, Zhuque- und Qinglong-Rüstung, die Chroniken des großen Historikers sowie zeitlich begrenzt das exklusive Xuanwu-Rüstungsset als Bonus.

Wo Long 2 erscheint 2027

KOEI TECMO nutzte die Ankündigung außerdem, um erneut auf Wo Long 2: Wings of Ember hinzuweisen. Der Nachfolger soll im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox on PC und Steam erscheinen und ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein.