Wo Long: Fallen Dynasty: Generäle, Waffenspezialeffekte und mehr enthüllt

Neben technischen Details hält ein neu veröffentlichtes FAQ zum kommenden Game Pass-Action Rollenspiel Wo Long: Fallen Dynasty auch einige Informationen zu verschiedenen Gameplay-Elementen bereit.

Da Wo Long: Fallen Dynasty in der Ära der Drei Reiche angesiedelt ist, können Spieler bei ihren Missionen auf die Unterstützung berühmter Generäle wie Cao Cao, Liu Bei und Sun Jian vertrauen. Zudem bestätigen die Entwickler, dass die Geschichte des Spiels über die Rebellion der Gelben Turbane hinausgehen wird. Zu viel wolle man dahingehend allerdings nicht verraten.

Kampfkünste sind nicht zwischen verschiedenen Waffen desselben Typs übertragbar. Waffen-Spezialeffekte können hingegen angepasst werden. Das Aussehen des Spieler-Charakters kann während des Spiels beliebig oft verändert werden und dieser per Code für andere Spieler innerhalb derselben Konsolenfamilie freigegeben werden.

Eine Option, welche die Moral dauerhaft auf einem niedrigen Level oder sogar bei null hält, ist nicht enthalten, wird von den Entwicklern aber für ein zukünftiges Update in Betracht gezogen. Nur durch einen erhöhten Moralrang ist es möglich während Missionen alle Zaubereien freizuschalten.

Das HUD des Action-Rollenspiels ist nicht anpassbar und das asynchrone Online-Vergeltungssystem wird auf Xbox Series X|S, Xbox One sowie über den Microsoft Store und Steam nicht unterstützt.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass. Eine zwei Stages umfassende Demo startet am 24. Februar.