Wo Long: Fallen Dynasty: Maximal 4K und 60fps auf Xbox Series X und PS5

Koei Tecmo hat für die aktuelle und vorherige Konsolengeneration Angaben bezüglich Auflösung und Framerate in Wo Long: Fallen Dynasty gemacht.

Auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 gibt der Entwickler eine Auflösung von maximal 3840 x 2160 (4K) bei 60fps an. Mit der Wahl zwischen den Modi Qualität oder Performance wird entweder die Auflösung oder die Framerate priorisiert.

Mit einer Auflösung von maximal 2560 x 1440 sowie eine Framerate von 60fps läuft das Spiel hingegen auf der Xbox Series S. Auch hier ändern sich die Werte, je nachdem, ob man Qualität oder Performance bevorzugt.

Auch Details zu Auflösung und Framerate für ältere Konsolenmodelle hat der Entwickler technische Angaben gemacht.

So erhalten Xbox One und PlayStation 4 eine Auflösung von maximal 1920 x 1080 bei 30fps. Xbox One X und PlayStation 4 Pro werden mit maximal 3840 x 2160 (4K) sowie 30fps angegeben.

Vor der eigentlichen Veröffentlichung am 3. März werden Spieler am 24. Februar die Gelegenheit haben, eine Demo des Spiels auszuprobieren.