Wo Long: Fallen Dynasty: Mehr Erkundungsmöglichkeiten als Nioh

Schon weit vor seiner Veröffentlichung muss sich das Action-Rollenspiel Wo Long: Fallen Dynasty immer wieder Vergleichen mit der beliebten Nioh-Reihe stellen.

Obwohl die Ähnlichkeiten mit dem ebenfalls von Team Ninja entwickelten und exklusiv für PlayStation-Konsolen veröffentlichten Spielen nicht zu leugnen sind, bietet Wo Long: Fallen Dynasty auch einige Alleinstellungsmerkmale, wie die Producer Fumihiko Yasuda und Masaaki Yamagiwa im Interview mit Wccftech bekräftigen.

Trotz ähnlichem Missions-Design sei ihr neues Werk im Gegensatz zu Nioh viel offener und biete mit seinen gewaltigen Ausblicken, einzigartigen Landschaften und riesigen Schlössern einige Gründe zum Erkunden:

„Wo-Long: Fallen Dynasty ist offener als die Nioh-Reihe, nicht nur wegen der zusätzlichen Sprungmechanik, sondern auch, weil das Spiel in China spielt. Wir wollten den Spielern das Gefühl eines viel größeren Ortes geben, mit gewaltigen Ausblicken, einzigartigen Landschaften und riesigen Schlössern, die alle Elemente sind, die China stark prägen.“

„Das Spiel ist immer noch missionsbasiert wie Nioh, weil wir wollten, dass sich die Spieler auf die Action und die Intensität der Kämpfe konzentrieren können, mit so wenig Ablenkungen wie möglich. Trotzdem werden die Spieler viele Gründe haben, die Abschnitte zu erkunden, denn es ist sehr wichtig, so viele verschiedene Flaggen wie möglich zu erreichen, um vom Moralsystem profitieren zu können. Also, auch wenn Wo Long: Fallen Dynasty kein Open-World-Spiel ist, werden die Spieler dennoch in der Lage sein, viel zu erkunden und dafür belohnt zu werden.“