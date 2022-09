Wo Long: Fallen Dynasty: Neuigkeiten zum Spiel auf der Tokyo Game Show

Keo Tecmo wird am Freitag auf der Tokyo Game Show einen Live-Stream starten. Darin zeigt das Unternehmen in zwei Teilen Neuigkeiten zu Spielen.

Wie man vorab verriet, wird man in der ersten Hälfte der Präsentation Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key Aufmerksamkeit schenken, während die zweite Hälfte für Wo Long: Fallen Dynasty reserviert ist.

Der Live-Stream startet am Freitag um 12:00 Uhr.