Wo Long: Fallen Dynasty: Performance-Modus bestätigt, Details zur Auflösung und Framerate

Wir von XboxDynasty hatten die einmalige Möglichkeit, die Entwickler von Wo Long: Fallen Dynasty zu einem Interview zu bitten. Bereits in einer Meldung zuvor haben die Verantwortlichen verraten, wie viele Stunden ihr benötigt, um nur die Hauptstory durchzuspielen.

Auf die Frage, mit welcher Auflösung und Framerate das Spiel auf Xbox Series X|S laufen wird, gab es folgende Antwort:

„Auf der Xbox Series X und auf der Playstation 5 wird Wo Long: Fallen Dynasty auf dem höchsten Qualitäts-Niveau mit 4K und 60 Frames per Second laufen“, sagte Masakazu Hirayama im Gespräch mit XboxDynasty.de.

Auch haben wir es uns nicht nehmen lassen und nach verschiedenen Qualitätseinstellungen, bzw. einem Performance & Qualitätsmodus zu fragen. Hier gab es folgende erfreuliche Antwort:

Im Interview mit XboxDynasty.de sagte Masakazu Hirayama: „Es wird Optionen geben, für Spieler, die sich mehr auf die Framerate oder auf die Auslösung fokussieren. Es wird also Optionen geben, wie man sie auch in bereits anderen Team Ninja Spielen gesehen hat. Ihr könnt sich also definitiv darauf freuen, verschiedene Optionen beim Start des Spieles zur Verfügung zu haben.“