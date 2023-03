Wo Long: Fallen Dynasty: So schleicht ihr euch effektiver an Feinde heran

In diesem Video zu Wo Long: Fallen Dynasty zeigen wir euch eine effektivere und schnellere Variante des Schleichens.

In Wo Long: Fallen Dynasty ist das Schleichen ein großer Punkt im Spiel. Wer will schon gegen die stärkeren Gegner in einen Kampf ziehen, wenn es auch einfacher geht?

Wer ruhig bleicht und sich dem Gegner nähert, hat die Chance einen Schleichangriff auszuführen, dieser Angriff führt dazu, dass der Gegner ein Großteil seiner Lebensenergie verliert und der Kampf einfacher wird.

Doch wer kennt es nicht, man ist vorsichtig, geht langsam an den Gegner heran und dann ist man einen Moment zu langsam und der Feind hat euch bemerkt. Das führt dazu, dass ihr euch auf einen längeren Kampf einstellen müsst, gerade gegen Gegner wie Changgui, Suanyu und der dämonische Offizier sind ein paar Gegner, die euch auch mal schnell das Leben nehmen können. Auch wir von XboxDynasty hatten solche Momente und haben experimentiert und einen Weg gefunden, wie ihr effektiver und schneller an eure Feinde heran kommt.

Das Ganze haben wir für euch in einem Video festgehalten und erklärt;

