Wo Long: Fallen Dynasty: So viel Speicherplatz benötigt das Action-RPG

Der Pre-Load für Wo Long: Fallen Dynasty ist ab sofort möglich, es werden 44,61 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte benötigt.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass. Eine Demo, die zwei Stages beinhaltet, startet am 24. Februar.