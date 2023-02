Wo Long: Fallen Dynasty: Unterstützt Smart Delivery und Cross-Gen-Speicherstände

In einem FAQ zum kommenden Game Pass-Action-Rollenspiel Wo Long: Fallen Dynasty verraten Koei Tecmo und Team Ninja einige weitere technische Details zum Titel.

Die Xbox-Version von Wo Long: Fallen Dynasty unterstützt die Features Smart Delivery und Xbox Play Anywhere. Playstation-Spieler dürfen ebenfalls kostenlos von PlayStation 4 auf PlayStation 5 upgraden. Speicherstände sind innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie übertragbar.

Ähnlich sieht es bei der Crossplay-Funktion aus. Plattformübergreifendes Zusammenspiel zwischen Xbox, PlayStation oder PC ist nicht möglich, auf verschiedenen Generationen derselben Konsolenfamilie kann hingegen gemeinsam gespielt werden.

Wer möchte, kann das Abenteuer im Koop mit zwei zufälligen Spielern oder per Passwort eingeladenen Freunden angehen. Auch Invasionen anderer Spieler sind möglich, können aber per Option abgeschaltet werden.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass. Eine zwei Stages umfassende Demo startet am 24. Februar.