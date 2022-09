Wo Long: Fallen Dynasty: Xbox Demo ist zeitlich begrenzte

An die Schwerter! Wo Long: Fallen Dynasty bietet euch für kurze Zeit eine spielbare Demo auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 an.

Heute haben KOEI TECMO Europe und Entwickler Team NINJA die Demo zu ihrem neuesten Masocore-Epos Wo Long: Fallen Dynasty. Die Demo (23,33 GB) ist von Freitag, den 16. September bis Montag, den 26. September auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Die actiongeladene Demo bietet einen Einblick in die düstere Welt der Drei Königreiche, die in den Wahnsinn getrieben wurde, und in den chaotischen Kampf zur Rettung eines einst geliebten Landes, das nun von Dämonen heimgesucht wird.

Die Demo zeigt Schwertkämpfe, die den chinesischen Kampfkünsten entnommen sind, und demonstriert die Strategien und die Schnelligkeit des Kampfes, während sie den Spielern auch einen Vorgeschmack auf den Online-Mehrspielermodus, die Charaktererstellung und die Fähigkeiten im Spiel gibt, darunter die vertikale Erkundung und die Bedeutung der Moral.

Als Bonus erhält jeder, der die Demo durchspielt, den besonderen Gegenstand „Crouching Dragon Helmet“, der bei Veröffentlichung des Hauptspiels ausgerüstet und verwendet werden kann. Über die Demo wird auch eine Umfrage zur Verfügung gestellt, um das Feedback der Spieler zu sammeln und bei der weiteren Entwicklung des Spiels zu helfen. Diejenigen, die an der Umfrage teilnehmen, erhalten ein Original-Wallpaper.

Darüber hinaus hat Team NINJA ein Tutorial-Video erstellt, das den Spielern den Einstieg in die Feinheiten des Masocore-Erlebnisses erleichtern soll, einschließlich der Techniken, die für das Erlernen der grundlegenden Gegenangriffe und den Umgang mit den verschiedenen Waffen erforderlich sind.