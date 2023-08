Wo Long: Fallen Dynasty: Zweiter DLC Conqueror of Jiangdong angekündigt

Merkt euch schon mal den 27. September 2023 vor. Für diesen Tag hat das Team von Wo Long: Fallen Dynasty den zweiten DLC angekündigt. Dieser nennt sich Conqueror of Jiangdong und via Twitter dürfen wir uns auch schon ein Bild von der Key Art machen.

In Wo Long: Fallen Dynasty – Conqueror of Jiangdong hat Sun Ce nach dem Tod von Sun Jian ordentlich an dem Geschehenen zu knabbern, wenngleich die offizielle Beschreibung dahingehend nicht in die Tiefe geht. Neben einem weiteren Handlungsbogen hat der zweite DLC neue Schwierigkeitsstufen, zusätzlichen Waffentypen und Feinde, einen neuen Modus für das Endgame und vieles mehr im Gepäck.

Via Team Ninja Studio wurde außerdem mitgeteilt, dass man plane, jeden Monat neue Gameplay-Erfahrungen an den Start zu bringen, seien es kostenfreie Balance-Updates oder Kooperationen mit der Nioh-Reihe oder dem Soulslike Lies of P.