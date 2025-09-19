Wobbly Life: Version 1.0 hebt mit Space-Update im Game Pass ab

Wobbly Life hat den Early Access verlassen und ist mit Version 1.0 und dem kostenlosen Space-Update jetzt im Xbox Game Pass verfügbar.

Nach fünf Jahren voller Niedlichkeit, Chaos und gemeinschaftlichem Spaß ist der Countdown vorbei: Wobbly Life hat offiziell den Early Access verlassen und ist nun als Version 1.0 für 24,99 EUR auf Steam PC sowie als digitale und physische Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.

Um diesen riesigen Schritt für die Wobbly-Spezies zu feiern, hat Entwickler RubberBandGames die bislang größte Erweiterung des Spiels veröffentlicht.

Das Space Update, das eine neue Weltraumkarte einführt, ist doppelt so groß ist wie die ursprüngliche Wobbly Insel und bietet den Spielern noch mehr Raum zum Erkunden, Experimentieren und für Abenteuer jenseits der Sterne.

Das Wobbly-Abenteuer geht weiter mit einer brandneuen Raumstation, die mitten in einem Asteroidenfeld stationiert ist. Von hier aus können Spieler neue Missionen und Aktivitäten starten, darunter:

Neue Weltraum-Jobs wie Schiffsreparatur, Asteroidenabwehr, Bergbau und vieles mehr

Kosmische Missionen, die die Wobblys über die Station hinaus in die große kosmische Unbekannte schicken

Neue Ausrüstung wie Weltraumhelme, die in Zonen mit geringer Schwerkraft automatisch angelegt und als Hüte für zusätzlichen Stil getragen werden können

Raumschiffe in allen Formen und Größen – von kleinen und schnellen bis hin zu großen Frachttransportern, komplett mit Boost-Funktionen

Auf der Raumstation findet ihr Jobs, könnt euch ausruhen und Startrampen für die Erkundung der Galaxie vorbereiten. Ob ihr im Space Diner einen Happen esst, Asteroiden abbaut oder unerforschte Gebiete kartografiert – mit dem Space Update wird das Universum zu eurem Spielplatz.

Wichtige Spielfunktionen (v1.0):

Lokaler und Online-Koop-Modus für 1–4 Spieler

Offene Sandbox-Welt voller Spielzeuge, Minispiele und Geheimnisse

Über 75 einzigartige Jobs und Missionen

Über 90 Fahrzeuge zum Fahren (oder Crashen)

Über 500 Kleidungsstücke zum Freischalten

Weltraum-Update mit neuen Missionen, Fahrzeugen und Gebieten

Vollständig interaktive Welt – was ihr sehen könnt, könnt ihr wahrscheinlich auch wackeln

Mit weltweit über 2 Millionen verkauften Exemplaren und einer florierenden Community von Wobblies, die diese skurrile Sandbox zu einem globalen Hit gemacht haben, startet jetzt das nächste große Abenteuer des Spiels.