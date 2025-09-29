Wobbly Life: Zerstörte Spielstände können teilweise gerettet werden

Das Space-Update von Wobbly Life zerstörte einige Spielstände – sie können jedoch teilweise gerettet werden.

Direkt in den Weltraum führte euch das kostenlose Space-Update für Wobbly Life. Doch für so manchen Wobbler bedeutete es auch das Ende.

Das riesige Update, mit dem das Spiel auch sein Debüt im Xbox Game Pass feierte, hat einen schwerwiegenden Bug, der euren Speicherstand zerstört und damit all das, was ihr freigeschaltet habt.

Im Subreddit und im Discord haben schon einige Spieler den Verlust ihres Spielstands beklagt.

Jetzt hat Entwickler RubberBandGames sich dazu geäußert.

Im offiziellen Discord meldete sich Schöpfer Tim zu Wort und bedauerte den Fehler, der nicht beim Entwickler selbst auftrat, sondern beim zuständigen Unternehmen für die Portierung des Spiels passierte.

Man arbeitet derzeit an einer Lösung, bei der Belohnungen, Kleidung, Haustiere und Fahrzeuge geprüft werden und die mit diesen Gegenständen verbundenen Quests abschließt.

90 % eurer Missionen und Aufgaben solltet ihr damit zurückerhalten, wie es heißt. Nicht wiederhergestellt werden können angefangene und nicht komplett beendete Aufgaben.

Sammlungen im Museum werden ebenfalls gerettet, außer unvollständige Sammlungen.

Einige Quests und Aufgaben, die nicht mit Belohnungen verbunden sind, können ebenfalls nicht gerettet werden. Es soll aber nur die Intro-Zwischensequenz, die Museumseinführung und die Zwischensequenz zum Abschluss des Museums betreffen.

Man übernimmt die volle Verantwortung für diesen Fehler und hat bereits einen Patch in der Zertifizierung, der das Problem beheben soll. Der Patch zur teilweisen Wiederherstellung ist noch in Arbeit und man will Bescheid geben, wenn er live geht.