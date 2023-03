Wolcen: Lords of Mayhem: Spiel erscheint für Xbox und PlayStation

Bereits im Februar 2020 haben wir über Wolcen: Lords of Mayhem berichtet und jetzt wurde offiziell eine Version für PlayStation und Xbox angekündigt.

Wolcen Studio gibt somit bekannt, dass das bei Fans beliebte Action-Rollenspiel Wolcen: Lords of Mayhem, am 15. März 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Diese Version des Spiels wird die letzte vollständige Ausgabe sein und „Endgame“ enthalten – den vierten Akt der Wolcen-Geschichte, der den Spielern einen endgültigen Abschluss des epischen Abenteuers bietet, das ursprünglich auf dem PC begann.

Wolcen: Lords of Mayhem ist ein isometrisches Action-RPG, das für seine Grafik, das fesselnde Gameplay und die umfangreiche Charakteranpassung gelobt wurde.

Das Spiel spielt in einer düsteren Fantasiewelt, in der die Spieler die Rolle eines Soldatenveteranen übernehmen, der mit unglaublichen Kräften gesegnet ist und sich in einen ultimativen Avatar der Zerstörung verwandeln kann.

Die Spieler müssen die Welt erkunden, herausfordernde Gegner besiegen und die Geheimnisse einer Welt aufdecken, die vor einem apokalyptischen Ereignis steht.

Die kommende Veröffentlichung für PlayStation und Xbox wird die bisher umfangreichste Version von Wolcen: Lords of Mayhem sein. Die Spieler können sich auf den neuen Konsolen auf eine verbesserte Grafik und Leistung freuen, die das Spiel noch fesselnder macht als je zuvor.

Akt 4: Endgame verspricht ein spannender Abschluss der Geschichte zu werden, in dem sich die Spieler dem ultimativen Feind Ahriman stellen und einige schwere moralische Entscheidungen treffen müssen. Dieser Akt wird die Stärke und Entschlossenheit der Spieler auf die Probe stellen, während sie darum kämpfen, sich von Ahrimans Einfluss zu befreien und seine Pläne zur Zerstörung der Menschheit zu stoppen.

„Wir sind begeistert, dass wir Wolcen: Lords of Mayhem auf die neue und vorherige Konsolengeneration zu bringen“, sagte Daniel Dolui, der Gründer von Wolcen Studio. „Das Spiel war auf dem PC ein riesiger Erfolg und wir können es kaum erwarten, dass die Konsolenspieler die unglaubliche Geschichte und das Gameplay, das wir entwickelt haben, erleben können.“

Wolcen: Lords of Mayhem wird am 15. März 2023 für PlayStation 5 & 4 und Xbox Series X|S + Xbox One erscheinen. Besitzer der PC-Version von Wolcen: Lords of Mayhem erhalten zum gleichen Zeitpunkt wie die Konsolenspieler auch Akt 4 als kostenlosen Download.