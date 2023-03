Wolcen: Lords of Mayhem: Spieler warnt vor dem Kauf

Zugegeben, Wolcen: Lords of Mayhem läuft auf dem PC eher bescheiden. Umso größer war die Hoffnung, dass das Spiel wenigstens auf der Xbox One und PlayStation 4 ordentlich laufen könnte. Dem ist aber nicht so und das Spiel scheint auf der Konsole im aktuellen Zustand sein Geld nicht wert zu sein.

Twitter-User profjpg berichtet:

Hier gibt es noch ein Video zu sehen:

Currently I do not recommend to buy Wolcen on Playstation. It had a lot of bugs, glitches and technical issues in the first hour I played alone. Not to mention Menu navigation is kinda meh. Cutscenes for example are sometimes completely broken. (continue in post below) pic.twitter.com/2NuuD1yB7a

— profjpg 📸 🎮 (@profjpg) March 15, 2023