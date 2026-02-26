Wolfenstein III: Casting‑Hinweise enthüllen neue Figur und frühe Story‑Details

Codename „Valkyrie“ deutet auf laufende Performance‑Capture‑Arbeiten für Wolfenstein III hin – B.J. Blazkowicz kehrt zurück, begleitet von neuem Kindcharakter.

Die Arbeiten am nächsten Teil der Wolfenstein-Reihe scheinen weit fortgeschritten zu sein. Vorherige Berichte hatten bereits nahegelegt, dass MachineGames an einem neuen Ableger arbeitet.

Studio Director Jerk Gustafsson verstärkte diese Hinweise kürzlich, indem er erklärte, dass die Rückkehr zur Reihe immer Teil der langfristigen Pläne gewesen sei – auch wenn er das Projekt nicht ausdrücklich als nächstes Release bestätigte.

Neue Casting‑Informationen liefern nun die bislang deutlichsten Hinweise auf den Entwicklungsstand und geben erstmals Einblick in die Handlung. Das Projekt trägt intern den Codenamen „Valkyrie“ und wird von Performance Director Tom Keegan sowie Casting Director Emily Schweber begleitet, die beide bereits an früheren MachineGames‑Produktionen beteiligt waren.

Die Casting‑Unterlagen beschreiben eine neue Figur namens Sofiya, ein ukrainisches Waisenkind im Alter von acht bis elf Jahren, das gemeinsam mit ihrem Hund Ralph eine Bindung zu Serienprotagonist William „B.J.“ Blazkowicz aufbaut und ihn auf seinen Reisen begleitet.

Die Beschreibung legt nahe, dass B.J. erneut die Hauptrolle übernimmt und möglicherweise eine stärker beschützende Rolle einnimmt, was erzählerisch zu seiner Entwicklung als werdender Vater passt.

Sofiyas Hintergrund deutet auf eine traumatisierte Überlebende hin, die unter dem Schutz des Widerstands – vermutlich des Kreisau‑Kreises – zu einer entschlossenen Kämpferin heranwächst. Die starke Betonung ihrer Rolle lässt vermuten, dass sie eine zentrale Figur der Geschichte wird und das Spiel eine dynamische Beziehung zwischen ihr und B.J. in den Mittelpunkt stellt.

Laut Casting‑Planungen soll die Performance‑Capture‑Phase im April beginnen, mit weiteren Dreharbeiten im Verlauf von 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein.

Die Zeitleiste deutet darauf hin, dass MachineGames sich bereits seit Ende 2024 – nach dem Release von Indiana Jones und der Große Kreis – voll auf das Projekt konzentriert.

Trotz des fortgeschrittenen Produktionsstands dürfte es jedoch noch dauern, bis Wolfenstein III offiziell vorgestellt wird oder erste Szenen zu sehen sind.