Wolfenstein III: MachineGames deutet Rückkehr deutlicher an als je zuvor

Jerk Gustafsson heizt die Gerüchte um Wolfenstein III an – und bestätigt indirekt, was Insider seit Jahren sagen.

Im neuen Interview spricht Jerk Gustafsson, Studio Director bei MachineGames, ungewöhnlich offen über die Zukunft von Wolfenstein. Offiziell bestätigen will er die Gerüchte nicht, doch seine Worte lassen kaum Zweifel daran, dass die Reihe weitergeht.

Laut Gustafsson war es „immer die Absicht“, zur Serie zurückzukehren und die geplante Trilogie abzuschließen. Ob das jetzt oder später passiert, lässt er offen – aber sein Satz „wird sind damit noch nicht fertig“ spricht für sich.

Besonders brisant: Bereits früher gab es mehrere Berichte, laut denen Wolfenstein III längst in Entwicklung sei. Verschiedene inoffizielle Quellen hatten dies unabhängig voneinander bestätigt, auch wenn MachineGames und Bethesda sich nie öffentlich dazu äußerten. Gustafssons Aussage wirkt nun wie die bislang deutlichste Bestätigung, dass die Arbeiten tatsächlich laufen.