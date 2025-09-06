Wolfenstein III: Reboot-Serie noch nicht beendet – Trilogie geplant

Laut MachineGames war die Wolfenstein Reboot-Serie immer als Trilogie gedacht! YEAH, Wolfenstein III Baby?

Die Hinweise verdichten sich: MachineGames hat in einem aktuellen Interview erneut betont, dass der moderne Wolfenstein-Reboot als Trilogie geplant war– und damit die Tür für Wolfenstein III weit geöffnet.

Serienleiter Jerk Gustafsson erklärte in einer Dokumentation von NoClip, dass die Geschichte von B.J. Blazkowicz von Anfang an über drei Teile hinweg konzipiert wurde.

Obwohl bisher keine offizielle Ankündigung für den dritten Hauptteil vorliegt, ist die Aussage ein klares Signal an die Wolfenstein-Fans: Die Saga ist noch nicht abgeschlossen – und landet direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass!

  2. RumRoGERs 93185 XP Posting Machine Level 2 | 06.09.2025 - 09:40 Uhr

    Ich hab die neuen Wolfenstein Spiele bis jetzt nur auf der Switch gespielt xD

  4. Banshee3774 126032 XP Man-at-Arms Gold | 06.09.2025 - 09:49 Uhr

    Teil 2 habe ich irgendwann aufgehört, muss ich unbedingt noch mal in Angriff nehmen

  6. ShadowTerror90 50370 XP Nachwuchsadmin 5+ | 06.09.2025 - 09:59 Uhr

    War doch von Anfang an bekannt das es eine Trilogie wird 👀

    Hat man doch nach The New Order direkt verkündet damals.

  8. Gunslinger 16170 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 06.09.2025 - 10:05 Uhr

    Puh, hoffe es wird dann nicht zu überdreht und abgehoben. Teil 2 war da schon hart an der Grenze. Hätte nichts dagegen, wenn Teil 3 ein Prequel wird, dass sich mehr an der Realität orientiert und vielleicht den Aufstieg der Bösen darstellt. Das wäre dann auch ein Schritt back to the roots.

  9. The Hills have Shice 171165 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 06.09.2025 - 10:09 Uhr

    Großartige News! 🤩

    Obwohl das eigentlich auch klar war.
    Solange Hitler lebt, konnte es nicht zuende sein.

