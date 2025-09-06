Wolfenstein III: Reboot-Serie noch nicht beendet – Trilogie geplant

Die Hinweise verdichten sich: MachineGames hat in einem aktuellen Interview erneut betont, dass der moderne Wolfenstein-Reboot als Trilogie geplant war– und damit die Tür für Wolfenstein III weit geöffnet.
Serienleiter Jerk Gustafsson erklärte in einer Dokumentation von NoClip, dass die Geschichte von B.J. Blazkowicz von Anfang an über drei Teile hinweg konzipiert wurde.
Obwohl bisher keine offizielle Ankündigung für den dritten Hauptteil vorliegt, ist die Aussage ein klares Signal an die Wolfenstein-Fans: Die Saga ist noch nicht abgeschlossen – und landet direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass!
Vielleicht kommen ja nächstes Jahr einige Infos zu dem Projekt, es wird Zeit.
Ich hab die neuen Wolfenstein Spiele bis jetzt nur auf der Switch gespielt xD
Muss die spiele mal nachholen
Teil 2 habe ich irgendwann aufgehört, muss ich unbedingt noch mal in Angriff nehmen
Absolut Klasse der Reboot! Wird Zeit für den 3. Teil!!
War doch von Anfang an bekannt das es eine Trilogie wird 👀
Hat man doch nach The New Order direkt verkündet damals.
Teil 3 hätte ich sehr gern.😍
Puh, hoffe es wird dann nicht zu überdreht und abgehoben. Teil 2 war da schon hart an der Grenze. Hätte nichts dagegen, wenn Teil 3 ein Prequel wird, dass sich mehr an der Realität orientiert und vielleicht den Aufstieg der Bösen darstellt. Das wäre dann auch ein Schritt back to the roots.
Großartige News! 🤩
Obwohl das eigentlich auch klar war.
Solange Hitler lebt, konnte es nicht zuende sein.