Wolfenstein III: Reboot-Serie noch nicht beendet – Trilogie geplant

Laut MachineGames war die Wolfenstein Reboot-Serie immer als Trilogie gedacht! YEAH, Wolfenstein III Baby?

Die Hinweise verdichten sich: MachineGames hat in einem aktuellen Interview erneut betont, dass der moderne Wolfenstein-Reboot als Trilogie geplant war– und damit die Tür für Wolfenstein III weit geöffnet.

Serienleiter Jerk Gustafsson erklärte in einer Dokumentation von NoClip, dass die Geschichte von B.J. Blazkowicz von Anfang an über drei Teile hinweg konzipiert wurde.

Obwohl bisher keine offizielle Ankündigung für den dritten Hauptteil vorliegt, ist die Aussage ein klares Signal an die Wolfenstein-Fans: Die Saga ist noch nicht abgeschlossen – und landet direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass!