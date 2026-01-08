Wolfenstein III: Teil 3 in Arbeit – MachineGames kehrt zur Kultreihe zurück

Die Hinweise verdichten sich: MachineGames, das Studio hinter Wolfenstein: The New Order, The New Colossus und zuletzt Indiana Jones and the Great Circle, arbeitet laut mehreren übereinstimmenden Berichten an Wolfenstein III.

Die Information tauchte zunächst in einem Beitrag von Jez Corden (Windows Central) auf, wurde jedoch inzwischen auch von Kotaku über eigene Quellen bestätigt.

Wie auch wir bereits berichtet haben, ist ein Wolfenstein III in der Entwicklung und könnte sogar schon beim Xbox Developer Direct gezeigt werden. Wahrscheinlicher ist aber das Xbox Showcase im Juni oder sogar eine eigene Bethesda-Show.

Mit Wolfenstein 3 kehrt das schwedische Studio erstmals seit Wolfenstein: Youngblood (2019) zur Reihe zurück. MachineGames gilt als kreativer Motor hinter dem modernen Wolfenstein‑Reboot und hat die Serie seit 2014 geprägt. Nach dem Erfolg des Indiana‑Jones‑Spiels scheint das Team nun bereit, die Geschichte rund um B.J. Blazkowicz und den Widerstand fortzuführen.

Offizielle Details zu Setting, Story oder Releasezeitraum stehen noch aus, aber die Bestätigung der Entwicklung allein sorgt bereits für spürbare Aufregung in der Community.

Wer von euch würde sich über ein neues Wolfenstein freuen?