Wolfenstein: Vor überraschendem Comeback? Neue Hinweise deuten auf einen Shadow Drop hin

17 Jahre später: Neue Hinweise machen Hoffnung auf die Rückkehr von Wolfenstein.

Eine überraschende Rückkehr von Wolfenstein aus dem Jahr 2009 könnte bevorstehen. Neue Veränderungen rund um den inzwischen nicht mehr regulär digital erhältlichen Shooter werden als mögliche Hinweise auf ein Remaster interpretiert, das möglicherweise während der diesjährigen QuakeCon angekündigt und direkt veröffentlicht wird.

Bestätigt ist ein Wolfenstein-Remaster bislang allerdings nicht. Entsprechend sind sowohl die Neuauflage als auch ein möglicher Shadow Drop derzeit als Gerücht zu behandeln.

Auffällige Änderungen bei Wolfenstein

Für neue Spekulationen sorgt unter anderem der Steam-Eintrag des Spiels. Demnach wurde die ursprüngliche Angabe zum Erscheinungsdatum entfernt beziehungsweise verändert.

Interessanter ist jedoch ein weiterer Punkt: Wolfenstein wird mittlerweile als Steam Deck Verified geführt.

Das fällt insbesondere deshalb auf, weil die PC-Version des 2009 veröffentlichten Spiels derzeit nicht regulär über die großen digitalen Stores gekauft werden kann. Änderungen an einem solchen Titel können daher schnell die Frage aufwerfen, ob im Hintergrund eine erneute Veröffentlichung vorbereitet wird.

Eine Steam-Deck-Verifizierung allein ist allerdings kein Beweis für ein Remaster.

QuakeCon 2026 als möglicher Zeitpunkt

Als potenzieller Schauplatz für eine Ankündigung wird die QuakeCon 2026 gehandelt. Die Veranstaltung würde thematisch zu einer Rückkehr des Shooters passen.

Noch weiter gehen die aktuellen Spekulationen mit der Vermutung, dass eine mögliche Neuauflage nicht nur angekündigt, sondern unmittelbar als Shadow Drop veröffentlicht werden könnte.

Auch hierfür gibt es bislang keine offizielle Bestätigung von Bethesda oder Microsoft.

Wolfenstein von 2009 ist ein Sonderfall

Der 2009 veröffentlichte Ableger nimmt innerhalb der Wolfenstein-Reihe eine besondere Position ein. Entwickelt wurde das Spiel von Raven Software, während id Software unterstützend beteiligt war und Activision ursprünglich als Publisher fungierte.

Gerade diese Konstellation macht eine moderne Neuveröffentlichung komplizierter als bei Titeln, deren Rechte und Entwicklung vollständig innerhalb des heutigen Bethesda- beziehungsweise Xbox-Ökosystems liegen.

Aktuell bleibt deshalb abzuwarten, ob die Veränderungen tatsächlich Vorbereitungen für ein Wolfenstein-Remaster darstellen oder eine andere Erklärung haben.

Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, könnte die QuakeCon 2026 die Rückkehr eines mittlerweile 17 Jahre alten und digital nur schwer erhältlichen Teils der Serie bringen.