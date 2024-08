WolfEye Studios: Neues Projekt enthüllt

Wolfeye Studios, Inc. ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio unter der Leitung von Raf Colantonio, dem Gründer der Arkane Studios und Mitschöpfer der preisgekrönten und von der Kritik gefeierten Spiele Dishonored und Prey, und hat heute bekannt gegeben, dass die Vorproduktion ihres nächsten Spiels, eines First-Person-Action-RPGs, gerade abgeschlossen wurde und nun mit Volldampf in die Produktion geht.

Wolfeyes Absicht ist es, schon früh im Entwicklungsprozess Input von der Community zu erhalten, um das Spiel durch eine exklusive und begrenzte private Alpha zu verbessern.

Diese Ankündigung folgt auf eine spielerische Anspielung auf der Game Developers Conference (GDC), wo das Studio ein Bild eines Whiteboards aus ihrem Büro in Austin mit den Worten „Retro Sci-fi“ und „First Person“ darauf gezeichnet hat.

Wolfeye Studios ist ein Team, das sich aus erstklassigen Branchentalenten zusammensetzt, die hauptsächlich von Arkane Lyon und Arkane Austin kamen, wobei letzteres im Mai dieses Jahres endgültig geschlossen wurde.

Das erste Spiel der Wolfeye Studios, ein isometrisches 3rd-Person-Action-RPG namens Weird West, wurde bei den The Game Awards 2019 angekündigt und im März 2022 von Devolver Digital veröffentlicht. Es wurde außerdem bei den 26. D.I.C.E.-Awards für das „Beste RPG des Jahres“ nominiert.

D.I.C.E.-Awards nominiert. Das nächste Spiel wird eine ehrgeizige neue IP sein, die auf der DNA früherer Arkane-Spiele aufbaut, um eine reichhaltige und detaillierte Welt, freie Spielweise und ein tiefgründiges RPG-Erlebnis zu bieten.

„Wir freuen uns sehr, offiziell bestätigen zu können, dass sich unser nächstes Spiel aktiv in der Produktion befindet und dass es ein First-Person-Action-RPG ist“, erklärt Präsident und Creative Director Raphael Colantonio. „Fans der vergangenen Spiele, an denen ich beteiligt war, wie Dishonored und Prey, werden sich wie zu Hause fühlen, ebenso wie Fans von RPGs im Allgemeinen. Während wir nach dem richtigen Publishing-Partner suchen, ist unser Ziel, unsere Community mit einer begrenzten privaten Alpha im Jahr 2025 an der Entwicklung des Spiels zu beteiligen. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans sehen, woran wir arbeiten.“