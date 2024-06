Wonder Woman: Entwicklung steckt in Schwierigkeiten laut Gerücht

Autor:, in / Wonder Woman

Laut neuen Gerüchten steckt die Entwicklung des 2021 angekündigten Superhelden-Spiels Wonder Woman in Schwierigkeiten.

Auf den Game Awards 2021 wurde das Superhelden-Spiel Wonder Woman von Entwickler Monolith Productions offiziell angekündigt. Bekannt ist, dass es sich um einen Open-World-Einzelspielertitel mit dem aus den Mittelerde-Spielen bekannten Nemesis-System handeln soll.

In den mittlerweile knapp zweieinhalb Jahren seit der Ankündigung gab es keine offiziellen Updates zum Entwicklungsstand und auch von Gameplay-Szenen fehlte jede Spur. Wann und für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

Dass sich Fans keine Hoffnung machen bräuchten, dass Wonder Woman eventuell auf dem am 7. Juni startenden Summer Game Fest vertreten sein könnte, erklärt jetzt Greg Miller von Kinda Funny.

Ein Insider habe ihm im letzten Jahr verraten, dass das Spiel in nicht näher genannten Schwierigkeiten stecke. Miller glaubt nicht, dass der Titel momentan an einem Punkt sei, an dem Monolith ihn haben wollte. Auch eine baldige Einstellung hält er für möglich: