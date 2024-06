Wonder Woman: Prozedural generierte Verbündete und Feinde laut Gerücht

Autor:, in / Wonder Woman

Laut neuen Gerüchten wird Wonder Woman auf ein Nemesis-System mit prozedural generierten Verbündeten und Feinden setzen.

Während sich Entwickler Monolith weiterhin mit offiziellen Informationen zu Wonder Woman zurückhält, soll jetzt eine Online-Umfrage einige interessante Details zum kommenden Superheldenspiel offenbart haben.

Die veröffentlichten Umfrageergebnisse und Konzeptgrafiken wurden mittlerweile aufgrund eines Urheberrechtsanspruchs entfernt.

Wie bekannt, setzt Wonder Woman auf das aus den Mittelerde-Spielen bekannte Nemesis-System. Dieses soll angeblich noch weiter ausgebaut werden und prozedural eine einzigartige Besetzung aus Verbündeten und Feinden erstellen.

Die erstellten Charaktere werden sich an die Entscheidungen und Handlungen des Spielers erinnern und basierend auf ihren Überzeugungen auf diese reagieren.

Zudem sollen Spieler auch auf ikonische DC-Charaktere, andere Helden und mythische Figuren aus der griechischen Mythologie treffen.

In Sachen Gameplay soll sich Wonder Woman am Kampfsystem der Mittelerde-Spiele, mit flüssigen Kämpfen und verheerenden Kombos, orientieren. Dianas Lasso kommt zum Einsatz und auch fliegende Fortbewegung soll möglich sein.