Woochi the Wayfarer: Action-Adventure offiziell angekündigt

Vor vier Tagen haben wir erst über Woochi the Wayfarer berichtet, nun wurde das Spiel offiziell angekündigt. Woochi the Wayfarer ist ein kommendes Einzelspieler-Action-Adventure von Nexon Games und LoreVault Studio, das auf dem klassischen koreanischen Roman „Jeonwoochi-Jeon“ basiert.
Die Geschichte folgt Jeon Woochi, einem listigen Magier (Dosa), der durch magische Kräfte gegen dunkle Mächte kämpft – inspiriert von der Joseon-Dynastie, einer der dramatischsten Epochen Koreas.
Die Spielwelt ist stark von der Joseon-Zeit geprägt und wird mithilfe von Unreal Engine 5 in beeindruckendem 3D rekonstruiert. Das Entwicklerteam besuchte dafür reale Kulturstätten in Korea, um Authentizität zu gewährleisten.
Im Spiel kämpft ihr gegen traditionelle koreanische Dämonen und Geister, unterstützt von Woochis magischen Kräften – darunter auch die legendäre Fuchsperle aus der Gumiho-Mythologie.
Woochi the Wayfarer erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
schaut gut aus mal aufs Gameplay gespannt , aber genau mein Setting .
Sieht stark nach einem weiteren Souls like aus.
Wird hoffentlich besser als Wuchang.
Vom Setting her gefällts mir sehr gut.
Trailer ist Klasse, aber bitte kein weiteres Soulslike.
Mein Interesse ist geweckt, kann ruhig Souls Elemente enthalten 😉😀👍.
Trailer gefällt mir gut, hoffentlich erscheint das Spiel auf deutsch.
Trailer gefällt mir, aber scheint wieder ein souls-like Spiel zu werden 😕
Schon wieder ein Spiel mit dem Anfangsbuchstaben W 😂 aus Korea. Wukong, Wolong, Wuchang und jetzt Woochi. Gefällt mir aber natürlich schon wieder gut, Gameplay wird dann wieder interessant.
Sieht schon mal sehr gut aus.
Wenn es soulslike wird bitte nicht ganz so schwer wie Wuchang und eher Lies of P ☺️ langsam zu alt für sowas.