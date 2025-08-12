Woochi the Wayfarer: Action-Adventure offiziell angekündigt

Woochi the Wayfarer
Woochi the Wayfarer soll ein episches Action-Adventure aus der Joseon-Zeit werden!

Vor vier Tagen haben wir erst über Woochi the Wayfarer berichtet, nun wurde das Spiel offiziell angekündigt. Woochi the Wayfarer ist ein kommendes Einzelspieler-Action-Adventure von Nexon Games und LoreVault Studio, das auf dem klassischen koreanischen Roman „Jeonwoochi-Jeon“ basiert.

Die Geschichte folgt Jeon Woochi, einem listigen Magier (Dosa), der durch magische Kräfte gegen dunkle Mächte kämpft – inspiriert von der Joseon-Dynastie, einer der dramatischsten Epochen Koreas.

Die Spielwelt ist stark von der Joseon-Zeit geprägt und wird mithilfe von Unreal Engine 5 in beeindruckendem 3D rekonstruiert. Das Entwicklerteam besuchte dafür reale Kulturstätten in Korea, um Authentizität zu gewährleisten.

Im Spiel kämpft ihr gegen traditionelle koreanische Dämonen und Geister, unterstützt von Woochis magischen Kräften – darunter auch die legendäre Fuchsperle aus der Gumiho-Mythologie.

Woochi the Wayfarer erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.

  2. Drakeline6 163115 XP First Star Silber | 12.08.2025 - 07:49 Uhr

    Sieht stark nach einem weiteren Souls like aus.
    Wird hoffentlich besser als Wuchang.
    Vom Setting her gefällts mir sehr gut.

  5. Knappe 04 94265 XP Posting Machine Level 2 | 12.08.2025 - 08:40 Uhr

    Trailer gefällt mir gut, hoffentlich erscheint das Spiel auf deutsch.

  6. d4wGkw0n 14080 XP Leetspeak | 12.08.2025 - 08:57 Uhr

    Trailer gefällt mir, aber scheint wieder ein souls-like Spiel zu werden 😕

  7. Lord Hektor 301770 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.08.2025 - 11:23 Uhr

    Schon wieder ein Spiel mit dem Anfangsbuchstaben W 😂 aus Korea. Wukong, Wolong, Wuchang und jetzt Woochi. Gefällt mir aber natürlich schon wieder gut, Gameplay wird dann wieder interessant.

  8. Bratenbengel 18415 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.08.2025 - 11:55 Uhr

    Sieht schon mal sehr gut aus.
    Wenn es soulslike wird bitte nicht ganz so schwer wie Wuchang und eher Lies of P ☺️ langsam zu alt für sowas.

Hinterlasse eine Antwort