Woochi the Wayfarer: Action-Adventure offiziell angekündigt

Woochi the Wayfarer soll ein episches Action-Adventure aus der Joseon-Zeit werden!

Vor vier Tagen haben wir erst über Woochi the Wayfarer berichtet, nun wurde das Spiel offiziell angekündigt. Woochi the Wayfarer ist ein kommendes Einzelspieler-Action-Adventure von Nexon Games und LoreVault Studio, das auf dem klassischen koreanischen Roman „Jeonwoochi-Jeon“ basiert.

Die Geschichte folgt Jeon Woochi, einem listigen Magier (Dosa), der durch magische Kräfte gegen dunkle Mächte kämpft – inspiriert von der Joseon-Dynastie, einer der dramatischsten Epochen Koreas.

Die Spielwelt ist stark von der Joseon-Zeit geprägt und wird mithilfe von Unreal Engine 5 in beeindruckendem 3D rekonstruiert. Das Entwicklerteam besuchte dafür reale Kulturstätten in Korea, um Authentizität zu gewährleisten.

Im Spiel kämpft ihr gegen traditionelle koreanische Dämonen und Geister, unterstützt von Woochis magischen Kräften – darunter auch die legendäre Fuchsperle aus der Gumiho-Mythologie.

Woochi the Wayfarer erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.