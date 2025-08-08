Woochi the Wayfarer: Nexon entwirft neues Einzelspieler-Action-RPG

Nexon entwickelt derzeit ein neues Einzelspieler-Action-RPG mit dem Titel Woochi the Wayfarer, das auf dem klassischen koreanischen Roman Jeon Woochi basiert.
Das Spiel erscheint für PC und Konsolen und entführt Spieler in eine düstere Fantasy-Welt, inspiriert von der Joseon-Dynastie
Über das Spiel:
- Genre: Action-Adventure mit RPG-Elementen
- Setting: Fantasieversion des mittelalterlichen Korea (Joseon)
- Protagonist: Jeon Woochi – ein taoistischer Zauberer aus koreanischer Folklore
- Gameplay: Erkundung, Kampf gegen übernatürliche Wesen, magische Fähigkeiten
Spieler übernehmen die Rolle von Jeon Woochi, einem listigen Magier, der durch das Verschlucken einer Fuchsperle (aus der Legende des Gumiho) magische Kräfte erlangt. Die Geschichte dreht sich um seinen Kampf gegen dunkle Mächte und seine Reise durch eine von Dämonen und Geistern bevölkerte Welt.
Woochi the Wayfarer verspricht ein atmosphärisches Abenteuer mit kultureller Tiefe und actiongeladenem Gameplay. Wer auf Spiele wie Lies of P oder Black Myth: Wukong steht, für den könnte hier ein nächstes Highlight lauern. Einen YouTube-Kanal gibt es auch bereits, aber eine offizielle Ankündigung steht noch aus.
Mittelalterliches Korea.
Hammer!
Hatte letztens noch geschrieben, dass ich das Setting gerne mal in einem Spiel hätte.
Dann wurdest du wohl erhört 😀 🙂
ja und wie 🙂
Finde es schon weltklasse, dass immer mehr Spiele mit japanischem Setting daherkommen.
Jetzt noch Korea 🙂
Bei „Woochi“ hatte ich irgendwie zuerst eine knuffige Comicfigur im Kopf 😂
Klingt aber erstmal ganz gut.
Jetzt wird das Asia Feeling aber auch immer mehr ausgelutscht. Am besten ist es auch wieder Soulslike weil muss ja heute überall rein.
Der Titel ist ja putzig 😃
Oje, das nächste Spiel was mich ws richtig interessieren wird 😲.
Da bin ich gespannt wie das wird.
Liest sich ganz gut und eine Reise ins mittelalterliche Korea wäre super. Aber mal abwarten bis Bildmaterial kommt.