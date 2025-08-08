Woochi the Wayfarer: Nexon entwirft neues Einzelspieler-Action-RPG

Autor: , in News / Woochi the Wayfarer
Bei Nexon entsteht mit Woochi the Wayfarer ein neues Einzelspieler-Action-RPG!

Nexon entwickelt derzeit ein neues Einzelspieler-Action-RPG mit dem Titel Woochi the Wayfarer, das auf dem klassischen koreanischen Roman Jeon Woochi basiert.

Das Spiel erscheint für PC und Konsolen und entführt Spieler in eine düstere Fantasy-Welt, inspiriert von der Joseon-Dynastie

Über das Spiel:

  • Genre: Action-Adventure mit RPG-Elementen
  • Setting: Fantasieversion des mittelalterlichen Korea (Joseon)
  • Protagonist: Jeon Woochi – ein taoistischer Zauberer aus koreanischer Folklore
  • Gameplay: Erkundung, Kampf gegen übernatürliche Wesen, magische Fähigkeiten

Spieler übernehmen die Rolle von Jeon Woochi, einem listigen Magier, der durch das Verschlucken einer Fuchsperle (aus der Legende des Gumiho) magische Kräfte erlangt. Die Geschichte dreht sich um seinen Kampf gegen dunkle Mächte und seine Reise durch eine von Dämonen und Geistern bevölkerte Welt.

Woochi the Wayfarer verspricht ein atmosphärisches Abenteuer mit kultureller Tiefe und actiongeladenem Gameplay. Wer auf Spiele wie Lies of P oder Black Myth: Wukong steht, für den könnte hier ein nächstes Highlight lauern. Einen YouTube-Kanal gibt es auch bereits, aber eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Quelle
  1. Drakeline6 162775 XP First Star Silber | 08.08.2025 - 10:44 Uhr

    Mittelalterliches Korea.
    Hammer!
    Hatte letztens noch geschrieben, dass ich das Setting gerne mal in einem Spiel hätte.

  2. Gunslinger 11230 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 08.08.2025 - 11:46 Uhr

    Bei „Woochi“ hatte ich irgendwie zuerst eine knuffige Comicfigur im Kopf 😂
    Klingt aber erstmal ganz gut.

  3. DBGH miLKa 8010 XP Beginner Level 4 | 08.08.2025 - 12:12 Uhr

    Jetzt wird das Asia Feeling aber auch immer mehr ausgelutscht. Am besten ist es auch wieder Soulslike weil muss ja heute überall rein.

  7. d4wGkw0n 13860 XP Leetspeak | 08.08.2025 - 14:58 Uhr

    Liest sich ganz gut und eine Reise ins mittelalterliche Korea wäre super. Aber mal abwarten bis Bildmaterial kommt.

