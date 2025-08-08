Woochi the Wayfarer: Nexon entwirft neues Einzelspieler-Action-RPG

Nexon entwickelt derzeit ein neues Einzelspieler-Action-RPG mit dem Titel Woochi the Wayfarer, das auf dem klassischen koreanischen Roman Jeon Woochi basiert.

Das Spiel erscheint für PC und Konsolen und entführt Spieler in eine düstere Fantasy-Welt, inspiriert von der Joseon-Dynastie

Über das Spiel:

Genre: Action-Adventure mit RPG-Elementen

Setting: Fantasieversion des mittelalterlichen Korea (Joseon)

Protagonist: Jeon Woochi – ein taoistischer Zauberer aus koreanischer Folklore

Gameplay: Erkundung, Kampf gegen übernatürliche Wesen, magische Fähigkeiten

Spieler übernehmen die Rolle von Jeon Woochi, einem listigen Magier, der durch das Verschlucken einer Fuchsperle (aus der Legende des Gumiho) magische Kräfte erlangt. Die Geschichte dreht sich um seinen Kampf gegen dunkle Mächte und seine Reise durch eine von Dämonen und Geistern bevölkerte Welt.

Woochi the Wayfarer verspricht ein atmosphärisches Abenteuer mit kultureller Tiefe und actiongeladenem Gameplay. Wer auf Spiele wie Lies of P oder Black Myth: Wukong steht, für den könnte hier ein nächstes Highlight lauern. Einen YouTube-Kanal gibt es auch bereits, aber eine offizielle Ankündigung steht noch aus.