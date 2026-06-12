Woodo: Lädt mit neuer Demo zum entspannten Diorama-Bauen ein

Woodo bringt entspannte Demo für PS5, Xbox und PC an den Start.

Die Entwickler von Woodo haben eine spielbare Demo ihres entspannten Aufbauspiels veröffentlicht. Spieler auf PS5, Xbox und PC via Steam können ab sofort einen ersten Eindruck der ungewöhnlichen Diorama-Erfahrung gewinnen.

Die Demo soll einen Vorgeschmack auf die heilsame Spielwelt von Woodo geben, in der sich alles um das Bauen, Entdecken und ruhige Erzählen einer Geschichte dreht. Dabei steht ein entschleunigtes Spielerlebnis im Vordergrund, das ohne Zeitdruck erkundet werden kann.

Inhaltlich umfasst die Demo ein einführendes Kapitel sowie zwei komplette Dioramen, die Stück für Stück zusammengesetzt werden können. Spieler erhalten damit bereits früh einen Eindruck vom Aufbau- und Erkundungskonzept des Spiels.

Die wichtigsten Inhalte der Demo im Überblick:

Einführung in die Spielwelt von Woodo

Zwei vollständige Dioramen zum Zusammensetzen

Freies Bauen und Erkunden im eigenen Tempo

Fokus auf eine entspannte, narrative Spielerfahrung

Erste Einblicke in die Geschichte des Spiels

Woodo setzt auf eine ruhige, kreative Spielerfahrung, bei der das Zusammensetzen der Dioramen und das Entdecken der Welt im Mittelpunkt stehen.

Die Demo ist ab sofort für PS5, Xbox und Steam verfügbar.