World Championship Boxing Manager 2: Konsolenspieler steigen 2023 in den Ring

Autor:, in / World Championship Boxing Manager 2

Im World Championship Boxing Manager 2 steigen Konsolenspieler 2023 in den Ring.

Ziggurat Interactive kündigt die Veröffentlichung von World Championship Boxing Manager 2 im 4. Quartal 2022 für PC an. Im Jahr 2023 wird es auch für Xbox One, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht.

Als offizieller Nachfolger des hoch angesehenen World Championship Boxing Manager aus dem Jahr 1990 bietet dieser neueste Teil in der Serie den Spielern einen Doppelschlag aus Business-Tycoon und Boxsimulation.

Stellt Trainer ein, rekrutiert eine Reihe von Boxern – darunter die ehemaligen Profiboxer Rocky Marciano und Sugar Ray Robinson – und zeigt der Welt, warum euch der erste Platz auf der Kampfkarte gehört.

World Championship Boxing Manager 2 zeichnet sich durch eine retro-tastische Grafik im 32-Bit-Stil aus und modernisiert die Serie durch dynamische Beleuchtung, eine aktualisierte Benutzeroberfläche und mehr Kämpfe, als ihr mit eurem Handschuh bestreiten könnt.

Verbessert eure Kämpfer im Karrieremodus bis an die Grenzen oder springt in den Storymodus, um die Reise echter Boxer auf ihrem Weg von ganz unten nach ganz oben zu verfolgen. Wie auch immer ihr es spielt, World Championship Boxing Manager 2 wird euch in den Ring bringen.

Zu den Features von World Championship Boxing Manager 2 gehören:

Eine fantastische Auswahl an Kämpfern und Personal, darunter die legendären lizenzierten Charaktere Rocky Marciano und Sugar Ray Robinson!

32-Bit-Grafik mit modernen Features wie dynamischer Beleuchtung und einer Kampfkamera, mit der ihr euren Kämpfern in Echtzeit beim Duell zusehen könnt

Ein umfangreiches Skill-System ermöglicht es dem Spieler, den Boxer seiner Träume zu entwickeln. Ob es sich nun um einen knallharten Ring-König, ein One-Punch-Wunder oder einen ausdauernden Krieger des Knock-Down-Drag-Out-Kampfes handelt – es liegt an dem Spieler, einen Trainingsweg zum Sieg zu erschaffen.

Ein komplettes Einstellungssystem stellt den Spielern das beste Trainingsteam (und die besten Manager) für ihre Kämpfer zur Verfügung – auch wenn einige dieser Mitarbeiter vielleicht etwas unorthodox sind!

Die Twitch-Integration ermöglicht es Streamern und ihren Zuschauern, gemeinsam am Boxerlebnis teilzunehmen, wobei zufällige, vom Zuschauer ausgelöste Ereignisse im Spiel dem Spieler helfen oder ihn behindern können.

Vollgepackt mit dem Humor, dem Herz und der Persönlichkeit, die das Originalspiel so beliebt gemacht haben!